התקינו Meteroid בלחיצה אחת.
תשתית תמחור וחיוב בקוד פתוח עבור SaaS — מנויים, מדידה מבוססת שימוש, חשבוניות וניתוח הכנסות.
בחרו תוכנית VPS עבור Meteroid
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Meteroid
Meteroid היא פלטפורמת חיוב בקוד פתוח שנבנתה עבור חברות SaaS מודרניות שזקוקות לשליטה מלאה על האופן שבו הן מתמחרות, מודדות ומחייבות את הלקוחות שלהן. היא מטפלת במנויים, תמחור מבוסס שימוש, תוכניות היברידיות, תקופות ניסיון בחינם, קופונים ו-grandfathering באמצעות API יחיד ו-admin UI, ומבטלת את הצורך לחבר יחד את Stripe Billing, שירות מדידה ושכבת חיוב פנימית.
אירוח עצמי של Meteroid שומר את נתוני הלקוחות, לוגיקת התמחור ורישומי ההכנסות בתוך ה-VPS שלכם, ללא עמלות לפי אירוע מספקי חיוב צד שלישי. הפריסה מגיעה עם PostgreSQL, ClickHouse לניתוח מדידה בנפח גבוה, ו-Redpanda להזרמת אירועים.
פיצ'רים עיקריים של Meteroid
ניהול מנוי
נהלו תוכניות חוזרות, תקופות ניסיון בחינם, שדרוגים, שנמוכים ותמחור ללקוחות ותיקים באמצעות ממשק ניהול יחיד ו-REST API.
חיוב לפי שימוש
הזרמת אירועי מוצר ל-ClickHouse וחיוב על בסיס מדדים מדודים כמו קריאות API, מושבים או אחסון, עם קליטה בתת-שנייה.
הפקת חשבוניות אוטומטית
הפיקו חשבוניות מדויקות פרו-רטה בכל מחזור חיוב ושילחו אותן באמצעות webhooks או מעבדי תשלומים במורד הזרם.
מודלי תמחור היברידיים
לשלב עמלות קבועות, חיובים לפי מושב, שימוש מדורג, ופריטים חד-פעמיים באותה תוכנית ללא קוד חיוב מותאם אישית.
אנליטיקת הכנסות
עקבו אחר MRR, נטישה, התרחבות ושימור קוהורטות באמצעות לוחות מחוונים מובנים המופעלים על ידי נתוני החיוב החיים שלכם.
API פתוחים של REST ו-gRPC
שלבו את Meteroid במוצר שלכם באמצעות ממשקי API מתקדמים מסוג REST ו-gRPC והימנעו מתלות בספק חיובים סגור.
למה להריץ את Meteroid על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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