Meteroid היא פלטפורמת חיוב בקוד פתוח שנבנתה עבור חברות SaaS מודרניות שזקוקות לשליטה מלאה על האופן שבו הן מתמחרות, מודדות ומחייבות את הלקוחות שלהן. היא מטפלת במנויים, תמחור מבוסס שימוש, תוכניות היברידיות, תקופות ניסיון בחינם, קופונים ו-grandfathering באמצעות API יחיד ו-admin UI, ומבטלת את הצורך לחבר יחד את Stripe Billing, שירות מדידה ושכבת חיוב פנימית.

אירוח עצמי של Meteroid שומר את נתוני הלקוחות, לוגיקת התמחור ורישומי ההכנסות בתוך ה-VPS שלכם, ללא עמלות לפי אירוע מספקי חיוב צד שלישי. הפריסה מגיעה עם PostgreSQL, ClickHouse לניתוח מדידה בנפח גבוה, ו-Redpanda להזרמת אירועים.