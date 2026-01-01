פרוסו Easy!Appointments בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח חינמית לקביעת תורים עם הזמנה עצמית ללקוחות, לוחות שנה למספר ספקים והתראות דוא"ל אוטומטיות.
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מה אפשר לבנות עם Easy!Appointments
Easy!Appointments היא פלטפורמת תזמון מקיפה בקוד פתוח, המאפשרת לעסקים מבוססי שירותים להציע הזמנת תורים מקוונת ללא תשלום עמלות לפי הזמנה או קבלת נעילת פלטפורמה. לקוחות רואים זמינות בזמן אמת ומזמינים תורים בעצמם, מה שמפחית הפרעות טלפון וניהול לוח שנה ידני עבור הצוות.
המערכת תומכת בספקי שירות מרובים עם לוחות שנה עצמאיים, טפסי הזמנה הניתנים להתאמה אישית ותזכורות אימייל אוטומטיות המפחיתות את שיעורי אי-ההגעה. סנכרון Google Calendar שומר על לוחות זמנים מסונכרנים עם כלים שהצוות כבר משתמש בהם. תעשיות החל מבריאות ויופי ועד ייעוץ וחינוך מסתמכות על Easy!Appointments בזכות הממשק הנקי והתצורה הגמישה שלה. פריסה זו משלבת את היישום עם מסד נתונים MySQL לשמירה אמינה של נתוני תזמון.
פיצ'רים עיקריים של Easy!Appointments
הזמנה עצמית ללקוחות
לקוחות רואים זמינות בזמן אמת וקובעים תורים אונליין ללא התכתבות עם הצוות.
לוחות שנה רב-ספקים
מנהלת לוחות שנה אישיים וחלונות זמינות עבור כל ספק שירות, ומונעת כפילויות הזמנות בין צוותים.
התראות אוטומטיות
שולחת אימיילים לאישור ותזכורת באופן אוטומטי, מפחיתה את שיעורי אי-ההופעה ללא צורך במעקב ידני.
סנכרון Google Calendar
סנכרון הזמנות עם Google Calendar כך שספקים יראו תורים לצד שאר לוח הזמנים שלהם.
טפסי הזמנה הניתנים להתאמה אישית
התאימו את השדות שלקוחות ממלאים בעת ההזמנה כדי ללכוד את המידע שכל סוג שירות דורש.
למה להריץ את Easy!Appointments על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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