Easy!Appointments היא פלטפורמת תזמון מקיפה בקוד פתוח, המאפשרת לעסקים מבוססי שירותים להציע הזמנת תורים מקוונת ללא תשלום עמלות לפי הזמנה או קבלת נעילת פלטפורמה. לקוחות רואים זמינות בזמן אמת ומזמינים תורים בעצמם, מה שמפחית הפרעות טלפון וניהול לוח שנה ידני עבור הצוות.

המערכת תומכת בספקי שירות מרובים עם לוחות שנה עצמאיים, טפסי הזמנה הניתנים להתאמה אישית ותזכורות אימייל אוטומטיות המפחיתות את שיעורי אי-ההגעה. סנכרון Google Calendar שומר על לוחות זמנים מסונכרנים עם כלים שהצוות כבר משתמש בהם. תעשיות החל מבריאות ויופי ועד ייעוץ וחינוך מסתמכות על Easy!Appointments בזכות הממשק הנקי והתצורה הגמישה שלה. פריסה זו משלבת את היישום עם מסד נתונים MySQL לשמירה אמינה של נתוני תזמון.