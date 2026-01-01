פרוסו את Medusa בלחיצה אחת.
מנהל ספריית וידאו אוטומטי לתוכניות טלוויזיה — מאחזר פרקים חדשים ברגע שהם מופיעים באינדקסרים.
בחרו תוכנית VPS עבור Medusa
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Medusa
Medusa הוא שרת אוטומציה ותיק, מתוחזק על ידי הקהילה, עבור ספריות תוכניות טלוויזיה. הוא עוקב אחר התוכניות שאתם עוקבים אחריהן, מנטר אינדקסרים של Usenet וטרקרים של טורנטים עבור יציאות פרקים חדשים, מוריד קבצים תואמים דרך תוכנת ההורדה הקיימת שלכם, ולאחר מכן משנה את שמם, מתייג אותם ומעביר אותם לספרייה שלכם — הכל מופעל מממשק משתמש אינטרנטי מלוטש בהשראת SickBeard ו-SickChill.
אירוח עצמי של Medusa על VPS שומר על אוטומציית הטלוויזיה שלכם פועלת 24/7 כך שפרקים מופיעים בספרייה שלכם דקות ספורות לאחר יציאתם. הוא משתלב באופן טבעי עם Plex, Jellyfin, Emby, ועם המערכת האקולוגית הרחבה יותר של Servarr, ועובד עם כמעט כל אינדקסר Newznab ו-Torznab באמצעות תוספים מקוריים.
פיצ'רים עיקריים של Medusa
מעקב תוכניות ופרקים
הוסף תוכניות מ-TVDB, TVMaze, או IMDb ו-Medusa עוקבת אחרי פרקים חדשים בכל עונה כשהם מופיעים באינדקסרים.
פרופילי העדפות איכות
הגדירו איכות, רזולוציה, קודק והעדפות שפה לכל תוכנית כך שהגרסה הנכונה תנצח כאשר מופיעים מספר מועמדים.
תמיכה מובנית ב-Indexer
תוספים מובנים עבור אינדקסרים של Newznab ו-Torznab, בתוספת תמיכה ישירה ב-NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge ו-rTorrent.
חיפוש תת-כותרות
מחפש ב-OpenSubtitles, Addic7ed ו-Podnapisi כתוביות תואמות בשפות המועדפות עליכם לאחר כל הורדה.
אוטומציית עיבוד לאחר
משנה שמות, מתייג ומעביר קבצים שהורדו לפריסות תיקיות תואמות Plex/Jellyfin/Emby ללא מיון ידני.
למה להריץ את Medusa על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.