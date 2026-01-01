Medusa הוא שרת אוטומציה ותיק, מתוחזק על ידי הקהילה, עבור ספריות תוכניות טלוויזיה. הוא עוקב אחר התוכניות שאתם עוקבים אחריהן, מנטר אינדקסרים של Usenet וטרקרים של טורנטים עבור יציאות פרקים חדשים, מוריד קבצים תואמים דרך תוכנת ההורדה הקיימת שלכם, ולאחר מכן משנה את שמם, מתייג אותם ומעביר אותם לספרייה שלכם — הכל מופעל מממשק משתמש אינטרנטי מלוטש בהשראת SickBeard ו-SickChill.

אירוח עצמי של Medusa על VPS שומר על אוטומציית הטלוויזיה שלכם פועלת 24/7 כך שפרקים מופיעים בספרייה שלכם דקות ספורות לאחר יציאתם. הוא משתלב באופן טבעי עם Plex, Jellyfin, Emby, ועם המערכת האקולוגית הרחבה יותר של Servarr, ועובד עם כמעט כל אינדקסר Newznab ו-Torznab באמצעות תוספים מקוריים.