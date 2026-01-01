imgproxy הוא שרת עצמאי בעל ביצועים גבוהים לעיבוד תמונות בזמן אמת. במקום לכתוב קוד לעיבוד תמונות באפליקציה שלכם או לשלם עמלות SaaS לפי טרנספורמציה, אתם פורסים את imgproxy פעם אחת ומעבדים תמונות באמצעות פרמטרי URL. שנו גודל, חתכו, המירו, הוסיפו סימן מים ובצעו אופטימיזציה לתמונות על ידי יצירת URL — אין צורך בשינויים לאחסון התמונות או לצינור המסירה שלכם.

בנוי על libvips, imgproxy מעבד תמונות מהר יותר באופן משמעותי מ-ImageMagick עם שימוש נמוך יותר בזיכרון. הוא תומך ב-JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF ועוד, עם בחירת פורמט אוטומטית ליחס האיכות-לגודל הטוב ביותר. אירוח עצמי מעניק לכם טרנספורמציות תמונה בלתי מוגבלות בעלות VPS קבועה ללא תמחור לפי בקשה.