עד 69% הנחה עבור imgproxy

פרוסו imgproxy בהתקנה בלחיצה אחת.

שרת עיבוד תמונות מהיר ומאובטח בזמן אמת, שמשנה גודל, ממיר ומייעל תמונות באמצעות בקשות פשוטות מבוססות URL.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו imgproxy בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור imgproxy

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם imgproxy

imgproxy הוא שרת עצמאי בעל ביצועים גבוהים לעיבוד תמונות בזמן אמת. במקום לכתוב קוד לעיבוד תמונות באפליקציה שלכם או לשלם עמלות SaaS לפי טרנספורמציה, אתם פורסים את imgproxy פעם אחת ומעבדים תמונות באמצעות פרמטרי URL. שנו גודל, חתכו, המירו, הוסיפו סימן מים ובצעו אופטימיזציה לתמונות על ידי יצירת URL — אין צורך בשינויים לאחסון התמונות או לצינור המסירה שלכם.

בנוי על libvips, imgproxy מעבד תמונות מהר יותר באופן משמעותי מ-ImageMagick עם שימוש נמוך יותר בזיכרון. הוא תומך ב-JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF ועוד, עם בחירת פורמט אוטומטית ליחס האיכות-לגודל הטוב ביותר. אירוח עצמי מעניק לכם טרנספורמציות תמונה בלתי מוגבלות בעלות VPS קבועה ללא תמחור לפי בקשה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של imgproxy

עיבוד מבוסס URL

שנו תמונות על ידי יצירת כתובת URL — ללא שינויי קוד, ללא צורך בשינוי תהליך עיבוד התמונות, וללא צורך בהתקנת SDKs באפליקציה שלכם.

המרת פורמט

הגישו אוטומטית WebP או AVIF לדפדפנים שתומכים בהם, עם חזרה ל-JPEG או PNG עבור לקוחות ישנים יותר.

תמיכה באחסון Cloud

אחזור תמונות מקור ישירות מ-S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, או מכל כתובת HTTP, מבלי להעתיק קבצים לשרת.

הגנה מפני פצצת תמונה

הגבלות מובנות על רזולוציית המקור וגודל הקובץ מונעות התקפות דקומפרסיה שעלולות למצות את זיכרון השרת.

חתימת URL

חתימות URL קריפטוגרפיות מונעות שימוש לא מורשה במופע ה-imgproxy שלכם כשרת פרוקסי ציבורי כללי לתמונות.

למה להריץ את imgproxy על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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