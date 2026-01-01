פרוסו imgproxy בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת עיבוד תמונות מהיר ומאובטח בזמן אמת, שמשנה גודל, ממיר ומייעל תמונות באמצעות בקשות פשוטות מבוססות URL.
בחרו תוכנית VPS עבור imgproxy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם imgproxy
imgproxy הוא שרת עצמאי בעל ביצועים גבוהים לעיבוד תמונות בזמן אמת. במקום לכתוב קוד לעיבוד תמונות באפליקציה שלכם או לשלם עמלות SaaS לפי טרנספורמציה, אתם פורסים את imgproxy פעם אחת ומעבדים תמונות באמצעות פרמטרי URL. שנו גודל, חתכו, המירו, הוסיפו סימן מים ובצעו אופטימיזציה לתמונות על ידי יצירת URL — אין צורך בשינויים לאחסון התמונות או לצינור המסירה שלכם.
בנוי על libvips, imgproxy מעבד תמונות מהר יותר באופן משמעותי מ-ImageMagick עם שימוש נמוך יותר בזיכרון. הוא תומך ב-JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF ועוד, עם בחירת פורמט אוטומטית ליחס האיכות-לגודל הטוב ביותר. אירוח עצמי מעניק לכם טרנספורמציות תמונה בלתי מוגבלות בעלות VPS קבועה ללא תמחור לפי בקשה.
פיצ'רים עיקריים של imgproxy
עיבוד מבוסס URL
שנו תמונות על ידי יצירת כתובת URL — ללא שינויי קוד, ללא צורך בשינוי תהליך עיבוד התמונות, וללא צורך בהתקנת SDKs באפליקציה שלכם.
המרת פורמט
הגישו אוטומטית WebP או AVIF לדפדפנים שתומכים בהם, עם חזרה ל-JPEG או PNG עבור לקוחות ישנים יותר.
תמיכה באחסון Cloud
אחזור תמונות מקור ישירות מ-S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, או מכל כתובת HTTP, מבלי להעתיק קבצים לשרת.
הגנה מפני פצצת תמונה
הגבלות מובנות על רזולוציית המקור וגודל הקובץ מונעות התקפות דקומפרסיה שעלולות למצות את זיכרון השרת.
חתימת URL
חתימות URL קריפטוגרפיות מונעות שימוש לא מורשה במופע ה-imgproxy שלכם כשרת פרוקסי ציבורי כללי לתמונות.
למה להריץ את imgproxy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.