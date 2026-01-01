Coder היא הפלטפורמה המובילה בקוד פתוח לסביבות פיתוח בענן באחסון עצמי, המשמשת ארגוני הנדסה כדי לתקנן, לאבטח ולהרחיב את תשתית הפיתוח שלהם. צוותי פלטפורמה מגדירים סביבות עבודה (workspaces) כתבניות Terraform — המפרטות את ה-IDE, התלויות, הקצאת המשאבים וגישת הרשת — ומפתחים מקימים סביבות עבודה עקביות ומוכנות לקוד בתוך דקות במקום לבזבז ימים על הגדרה מקומית.

אירוח עצמי של Coder על ה-VPS שלכם פירושו שקוד המקור ופרטי ההתחברות לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם, ועומדים בדרישות אבטחה ותאימות מחמירות. אינטגרציית ה-Docker socket מאפשרת ל-Coder לספק סביבות עבודה מבוססות קונטיינרים ישירות על המארח, ומעניקה לכל מפתח סביבות מבודדות המגובות בכוח המחשוב של ה-VPS שלכם, תוך שמירה על שליטה מרכזית במשאבים, ביומני ביקורת ובמדיניות גישה.