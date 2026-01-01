התקינו את Coder בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לאספקת סביבות פיתוח בענן באירוח עצמי מתבניות Terraform בתשתית שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Coder
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Coder
Coder היא הפלטפורמה המובילה בקוד פתוח לסביבות פיתוח בענן באחסון עצמי, המשמשת ארגוני הנדסה כדי לתקנן, לאבטח ולהרחיב את תשתית הפיתוח שלהם. צוותי פלטפורמה מגדירים סביבות עבודה (workspaces) כתבניות Terraform — המפרטות את ה-IDE, התלויות, הקצאת המשאבים וגישת הרשת — ומפתחים מקימים סביבות עבודה עקביות ומוכנות לקוד בתוך דקות במקום לבזבז ימים על הגדרה מקומית.
אירוח עצמי של Coder על ה-VPS שלכם פירושו שקוד המקור ופרטי ההתחברות לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם, ועומדים בדרישות אבטחה ותאימות מחמירות. אינטגרציית ה-Docker socket מאפשרת ל-Coder לספק סביבות עבודה מבוססות קונטיינרים ישירות על המארח, ומעניקה לכל מפתח סביבות מבודדות המגובות בכוח המחשוב של ה-VPS שלכם, תוך שמירה על שליטה מרכזית במשאבים, ביומני ביקורת ובמדיניות גישה.
פיצ'רים עיקריים של Coder
תבניות סביבת עבודה Terraform
הגדירו סביבות פיתוח ניתנות לשחזור כקוד וספקו סביבות עבודה עקביות לכל מפתח בלחיצה אחת.
כל IDE נתמך
מפתחים מתחברים באמצעות VS Code, JetBrains, או עורכי קוד מבוססי דפדפן דרך SSH מבלי לשנות את ה-workflow המועדף עליהם.
הפעלה אוטומטית ועצירה אוטומטית
סביבות עבודה מופעלות אוטומטית בגישה ונעצרות על פי לוח זמנים, מה שמפחית את צריכת המשאבים הלא פעילים ואת עלויות התשתית.
SSO ו-רישום ביקורת
שלבו עם OIDC, GitHub, או ספקי זהויות ארגוניים ושמרו על יומני ביקורת מלאים לאבטחה ותאימות.
מכסות משאבים
הגדירו מגבלות CPU וזיכרון לכל משתמש כדי למנוע מסביבות עבודה סוררות מלצרוך את כל המשאבים הזמינים של ה-VPS.
למה להריץ את Coder על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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