Jellyfin היא שרת המדיה המוביל בקוד פתוח ובחינם — אלטרנטיבה מונעת-קהילה ל-Plex ו-Emby ללא שכבות פרימיום, ללא מעקב וללא נעילת ספק. היא מזרימה את אוסף המדיה האישי שלכם לטלפונים, טאבלטים, מחשבים, טלוויזיות חכמות ואפליקציות ייעודיות ב-Roku, Android TV, Apple TV ו-Fire TV עם אחזור מטא-דאטה אוטומטי והמרת קוד בחומרה (transcoding).

אירוח עצמי של Jellyfin על VPS מעניק לכם גישה 24 שעות ביממה לספריית המדיה שלכם מכל מקום בעולם, עם רוחב פס ייעודי לסטרימינג בו-זמני וללא תלות בחיבור האינטרנט הביתי שלכם. המדיה שלכם, היסטוריית הצפייה והעדפות המשתמש נשארות בשליטתכם המלאה ללא דמי מנוי לעולם.