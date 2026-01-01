פרסו את Jellyfin בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת מדיה חינמי ובקוד פתוח להזרמת ספריית הסרטים, הטלוויזיה והמוזיקה האישית שלכם לכל מכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור Jellyfin
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jellyfin
Jellyfin היא שרת המדיה המוביל בקוד פתוח ובחינם — אלטרנטיבה מונעת-קהילה ל-Plex ו-Emby ללא שכבות פרימיום, ללא מעקב וללא נעילת ספק. היא מזרימה את אוסף המדיה האישי שלכם לטלפונים, טאבלטים, מחשבים, טלוויזיות חכמות ואפליקציות ייעודיות ב-Roku, Android TV, Apple TV ו-Fire TV עם אחזור מטא-דאטה אוטומטי והמרת קוד בחומרה (transcoding).
אירוח עצמי של Jellyfin על VPS מעניק לכם גישה 24 שעות ביממה לספריית המדיה שלכם מכל מקום בעולם, עם רוחב פס ייעודי לסטרימינג בו-זמני וללא תלות בחיבור האינטרנט הביתי שלכם. המדיה שלכם, היסטוריית הצפייה והעדפות המשתמש נשארות בשליטתכם המלאה ללא דמי מנוי לעולם.
פיצ'רים עיקריים של Jellyfin
המרה בחומרה
תאוצת Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC ו-VA-API מאפשרת המרת קוד חלקה בזמן אמת עבור מכשירים שאינם יכולים לנגן את פורמט המקור באופן טבעי.
טלוויזיה בשידור חי ו-DVR
חברו מקלטי רשת כמו HDHomeRun או מקורות M3U כדי לצפות ולהקליט שידורים חיים ישירות דרך ממשק Jellyfin.
אפליקציות רב-פלטפורמה
אפליקציות מקוריות עבור Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV ו-Apple TV מאפשרות לכל מכשיר ביתי לגשת לספריית המדיה ללא דפדפן.
הרשאות רב-משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עבור בני משפחה עם ספריות אישיות, בקרת הורים ו-מסנני דירוג תוכן לכל משתמש.
SyncPlay סשנים
צפו באותו תוכן בו-זמנית עם חברים או בני משפחה מרוחקים, עם הפעלה מסונכרנת ותור משותף.
למה להריץ את Jellyfin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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