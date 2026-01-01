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היברידית גיליון אלקטרוני-מסד נתונים בקוד פתוח כחלופה ל-Airtable באירוח עצמי.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Grist בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Grist

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Grist

Grist הוא גיליון אלקטרוני יחסי בקוד פתוח המשלב את המוכרות של גיליונות אלקטרוניים עם העוצמה של מסדי נתונים. צוותים משתמשים בו לארגון נתונים, בניית תצוגות מותאמות אישית, יצירת לוחות בקרה, ועיצוב יישומים אינטראקטיביים ללא כתיבת קוד, מה שהופך אותו לחלופה רב-גונית באחסון עצמי ל-Airtable.

עם נוסחאות Python, בקרות גישה מדויקות, REST API, ווידג'טים מותאמים אישית, Grist מאפשר למשתמשים טכניים ולא טכניים לבנות יישומי נתונים מתוחכמים. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין, Redis לשמירה במטמון לשיפור ביצועים, וניתוב HTTPS של Traefik לגישה מאובטחת לצוות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Grist

מודל נתונים יחסי

קשרו טבלאות עם הפניות וחיפושים כמו מסד נתונים, תוך שמירה על חווית העריכה המוכרת של גיליון אלקטרוני.

נוסחאות Python

השתמשו ב-Python מלא לחישובים ולטרנספורמציות נתונים במקום שפות נוסחאות גיליונות אלקטרוניים מוגבלות.

תצוגות ופריסות מותאמות אישית

צרו תצוגות כרטיס, תרשימים, לוחות שנה ופריסות ווידג'טים מותאמות אישית כדי להציג ולקיים אינטראקציה עם הנתונים שלכם בכל דרך.

בקרות גישה מפורטות

הגדירו הרשאות ברמת המסמך, הטבלה, העמודה והשורה לשליטה מדויקת על שיתוף פעולה בצוות ונראות נתונים.

שילוב REST API

גישה מלאה ל-API מאפשרת קריאה, כתיבה ואוטומציה של פעולות נתונים לשילוב חלק עם כלים חיצוניים.

למה להריץ את Grist על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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