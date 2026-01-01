התקינו את Grist בהתקנה בלחיצה אחת.
היברידית גיליון אלקטרוני-מסד נתונים בקוד פתוח כחלופה ל-Airtable באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור Grist
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grist
Grist הוא גיליון אלקטרוני יחסי בקוד פתוח המשלב את המוכרות של גיליונות אלקטרוניים עם העוצמה של מסדי נתונים. צוותים משתמשים בו לארגון נתונים, בניית תצוגות מותאמות אישית, יצירת לוחות בקרה, ועיצוב יישומים אינטראקטיביים ללא כתיבת קוד, מה שהופך אותו לחלופה רב-גונית באחסון עצמי ל-Airtable.
עם נוסחאות Python, בקרות גישה מדויקות, REST API, ווידג'טים מותאמים אישית, Grist מאפשר למשתמשים טכניים ולא טכניים לבנות יישומי נתונים מתוחכמים. תבנית זו כוללת PostgreSQL לאחסון נתונים אמין, Redis לשמירה במטמון לשיפור ביצועים, וניתוב HTTPS של Traefik לגישה מאובטחת לצוות.
פיצ'רים עיקריים של Grist
מודל נתונים יחסי
קשרו טבלאות עם הפניות וחיפושים כמו מסד נתונים, תוך שמירה על חווית העריכה המוכרת של גיליון אלקטרוני.
נוסחאות Python
השתמשו ב-Python מלא לחישובים ולטרנספורמציות נתונים במקום שפות נוסחאות גיליונות אלקטרוניים מוגבלות.
תצוגות ופריסות מותאמות אישית
צרו תצוגות כרטיס, תרשימים, לוחות שנה ופריסות ווידג'טים מותאמות אישית כדי להציג ולקיים אינטראקציה עם הנתונים שלכם בכל דרך.
בקרות גישה מפורטות
הגדירו הרשאות ברמת המסמך, הטבלה, העמודה והשורה לשליטה מדויקת על שיתוף פעולה בצוות ונראות נתונים.
שילוב REST API
גישה מלאה ל-API מאפשרת קריאה, כתיבה ואוטומציה של פעולות נתונים לשילוב חלק עם כלים חיצוניים.
למה להריץ את Grist על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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