Grocy היא מערכת לניהול משק בית מבוססת ווב, הבנויה סביב מלאי מזון. היא עוקבת אחר מה שיש לכם, מתי הוא פג תוקף וכמה אתם צורכים, ואז משתמשת בנתונים אלה כדי ליצור רשימות קניות מדויקות, למנוע בזבוז ולעזור לכם לתכנן מתכונים ממרכיבים שכבר נמצאים במזווה.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם אומר שנתוני מלאי משק הבית שלכם נשארים פרטיים, נגישים מכל מכשיר משפחתי בין אם בבית ובין אם בחנות, ולעולם אינם קשורים למנוי או מושבתים על ידי ספק. ערימת ה-PHP ו-SQLite הקלה פועלת בנוחות לצד שירותים אחרים גם ב-VPS צנוע.