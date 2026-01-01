התקינו Grocy בלחיצה אחת.
אפליקציה באחסון עצמי לניהול מצרכים ומשק בית לצורך מעקב אחר מלאי מזון, תאריכי תפוגה ורשימות קניות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grocy
Grocy היא מערכת לניהול משק בית מבוססת ווב, הבנויה סביב מלאי מזון. היא עוקבת אחר מה שיש לכם, מתי הוא פג תוקף וכמה אתם צורכים, ואז משתמשת בנתונים אלה כדי ליצור רשימות קניות מדויקות, למנוע בזבוז ולעזור לכם לתכנן מתכונים ממרכיבים שכבר נמצאים במזווה.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם אומר שנתוני מלאי משק הבית שלכם נשארים פרטיים, נגישים מכל מכשיר משפחתי בין אם בבית ובין אם בחנות, ולעולם אינם קשורים למנוי או מושבתים על ידי ספק. ערימת ה-PHP ו-SQLite הקלה פועלת בנוחות לצד שירותים אחרים גם ב-VPS צנוע.
פיצ'רים עיקריים של Grocy
מעקב תאריך תפוגה
רשמו תאריכי רכישה ותפוגה עבור כל מוצר, כך ש-Grocy תוכל להתריע לכם לפני שהפריטים מתקלקלים, ובכך להפחית את בזבוז המזון במשק הבית.
רשימות קניות חכמות
רשימות קניות נוצרות אוטומטית מדרישות מתכון ומספי מלאי מינימליים, כך שאתם קונים רק את מה שאתם באמת צריכים.
סריקת ברקודים
סרקו ברקודים של מוצרים מכל דפדפן נייד כדי לחפש ולתעד פריטים באופן מיידי מבלי להקליד שמות מוצרים או כמויות באופן ידני.
ניהול מתכונים
אחסנו מתכונים עם כמויות מרכיבים ותנו ל-Grocy לבדוק את המלאי הנוכחי שלכם לפני הוספה מדויקת של מה שחסר לרשימת הקניות.
שילוב אוטומציה ביתית
ממשק REST API מלא מאפשר אינטגרציות עם Home Assistant, אפליקציות סורק ברקוד וכלים אחרים באירוח עצמי, לזרימת עבודה ביתית אוטומטית לחלוטין.
למה להריץ את Grocy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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