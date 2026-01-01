Multi-Scrobbler מגשר בין כל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה לבין כל שירות שעוקב אחריה. במקום להסתמך על ה-scrobbling המובנה של כל אפליקציית מוזיקה – שחסר לחלוטין ב-Plex וב-Jellyfin, ומפוצל בין לקוחות YouTube Music, Deezer ו-Subsonic – Multi-Scrobbler מרכז כל השמעה לצינור אחד. הוא תומך ב-25+ מקורות ומעביר האזנות ל-Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, ויעדים אחרים בו-זמנית.

אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על ה-scrobbler פועל 24 שעות ביממה לצד שירותי המדיה האחרים שלכם, עם כתובות URL ציבוריות של OAuth callback ש-Spotify ו-Last.fm יכולות להגיע אליהן. לוח המחוונים האינטרנטי מציג האזנות חיות, סטטיסטיקות לפי מקור, ויומנים מפורטים מבלי לחשוף את היסטוריית ההאזנה שלכם ל-SaaS של צד שלישי.