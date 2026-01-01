פרוסו Multi-Scrobbler בהתקנה בלחיצה אחת.
רכזת סקרובלינג באחסון עצמי שעוקבת אחר השמעות מוזיקה מ-Plex, Jellyfin, Spotify ועוד אל Last.fm, ListenBrainz, או Maloja.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler מגשר בין כל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה לבין כל שירות שעוקב אחריה. במקום להסתמך על ה-scrobbling המובנה של כל אפליקציית מוזיקה – שחסר לחלוטין ב-Plex וב-Jellyfin, ומפוצל בין לקוחות YouTube Music, Deezer ו-Subsonic – Multi-Scrobbler מרכז כל השמעה לצינור אחד. הוא תומך ב-25+ מקורות ומעביר האזנות ל-Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, ויעדים אחרים בו-זמנית.
אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על ה-scrobbler פועל 24 שעות ביממה לצד שירותי המדיה האחרים שלכם, עם כתובות URL ציבוריות של OAuth callback ש-Spotify ו-Last.fm יכולות להגיע אליהן. לוח המחוונים האינטרנטי מציג האזנות חיות, סטטיסטיקות לפי מקור, ויומנים מפורטים מבלי לחשוף את היסטוריית ההאזנה שלכם ל-SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Multi-Scrobbler
כיסוי מקורות אוניברסלי
עוקב אחר השמעות מ-Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, לקוחות Subsonic, ו-25+ נגני מוזיקה אחרים בצינור עיבוד יחיד.
מספר יעדי scrobble
מעביר כל האזנה אל Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, ויעדים אחרים במקביל ללא שכפול ידני.
לוח מחוונים סטטוס חי
ממשק אינטרנט מציג רצועות המתנגנות כעת, האזנות אחרונות וסטטיסטיקות לפי מקור, כך שתוכלו לאמת כל חיבור במבט חטוף.
ביטול כפילויות חכם
מזהה האזנות כפולות המדווחות על ידי מספר מקורות המנגנים את אותה רצועה, ושולח כל השמעה פעם אחת בלבד ליעדי ה-scrobble שלך.
התראות Webhook
דוחף עדכונים ושגיאות של 'מתנגן כעת' ל-Discord, Gotify, Ntfy, או Apprise כדי שתתפסו אינטגרציות שבורות מבלי לבדוק את לוח הבקרה.
למה להריץ את Multi-Scrobbler על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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