WebTop מספקת סביבת שולחן עבודה מלאה של לינוקס הנגישה מכל דפדפן באמצעות הזרמת KasmVNC. נבנתה על ידי LinuxServer.io, היא מספקת KDE, XFCE, וסביבות שולחן עבודה אחרות עם אחסון קבוע של תיקיית הבית, ניהול קבצים משולב, העברת אודיו ווידאו, וביצועים גרפיים חלקים באמצעות תצורת זיכרון משותף.

אירוח עצמי של WebTop על VPS מעניק לכם שולחן עבודה מרוחק מאובטח הנגיש ללא VPN או תוכנת לקוח RDP. הוא אידיאלי להפעלת יישומי לינוקס גרפיים מסביבות מוגבלות, ומספק סביבת עבודה עקבית לפיתוח או לפרודוקטיביות, הנגישה מכל מכשיר עם דפדפן.