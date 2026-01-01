התקינו WebTop בלחיצה אחת.
סביבת שולחן עבודה מלאה של לינוקס בדפדפן שלכם, עם סשנים מתמשכים, ניהול קבצים ותמיכה באודיו/וידאו.
בחרו תוכנית VPS עבור WebTop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WebTop
WebTop מספקת סביבת שולחן עבודה מלאה של לינוקס הנגישה מכל דפדפן באמצעות הזרמת KasmVNC. נבנתה על ידי LinuxServer.io, היא מספקת KDE, XFCE, וסביבות שולחן עבודה אחרות עם אחסון קבוע של תיקיית הבית, ניהול קבצים משולב, העברת אודיו ווידאו, וביצועים גרפיים חלקים באמצעות תצורת זיכרון משותף.
אירוח עצמי של WebTop על VPS מעניק לכם שולחן עבודה מרוחק מאובטח הנגיש ללא VPN או תוכנת לקוח RDP. הוא אידיאלי להפעלת יישומי לינוקס גרפיים מסביבות מוגבלות, ומספק סביבת עבודה עקבית לפיתוח או לפרודוקטיביות, הנגישה מכל מכשיר עם דפדפן.
פיצ'רים עיקריים של WebTop
שולחן עבודה מבוסס דפדפן
קבלו גישה לשולחן עבודה מלא של לינוקס מכל דפדפן, ללא צורך בהתקנת VPN, RDP או תוכנת לקוח לשולחן עבודה מרוחק.
סביבות שולחן עבודה מרובות
בחרו מתוך KDE, XFCE, MATE, וסביבות עבודה שולחניות אחרות בהתאם לזרימת העבודה ולהעדפות המשאבים שלכם.
אחסון קבוע
תיקיית הבית ונתוני היישומים נשמרים בין הפעלות, ושומרים על הקבצים והתצורות שלכם שלמים גם לאחר חיבורים מחדש.
תמיכה באודיו ובווידאו
מעבר מולטימדיה מאפשר הפעלת אודיו ווידאו בתוך סביבת שולחן העבודה המקונטיינרית.
גישה מרחוק מאובטחת
למה להריץ את WebTop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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