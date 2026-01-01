התקינו GIMP בלחיצה אחת.
עורך תמונות מקצועי בקוד פתוח, נגיש מכל דפדפן באמצעות ממשק שולחן עבודה מרוחק.
בחרו תוכנית VPS עבור GIMP
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) הוא עורך גרפיקת רסטר חופשי ובקוד פתוח עם סט תכונות הדומה לכלים מסחריים. הוא מטפל בריטוש תמונות, תיקון צבע, קומפוזיציה מבוססת שכבות, ציור דיגיטלי ועיצוב גרפי ביישום אחד. תבנית זו מריצה את GIMP בשולחן עבודה נגיש דרך דפדפן באמצעות KasmVNC, כך שסביבת העבודה המלאה שלכם זמינה מכל מכשיר ללא התקנה מקומית.
אירוח GIMP על VPS פירושו שהמברשות המותאמות אישית, הסקריפטים וקבצי הפרויקט שלכם זמינים תמיד מכל מכונה. משאבי CPU ו-RAM ייעודיים מטפלים בקנבסים גדולים ובעבודות ייצוא אצווה שעלולות להעמיס על מכשיר מקומי בעל מפרט נמוך.
פיצ'רים עיקריים של GIMP
גישה מבוססת דפדפן
גשו לסביבת עבודה מלאה של GIMP מכל דפדפן מודרני באמצעות KasmVNC — אין צורך בהתקנה מקומית בכל מכשיר.
כלי ריטוש מתקדמים
כלי ריטוש תמונות, תיקון צבע, מיפוי גוונים וכלי ריפוי מקצועיים לצלמים ולמעצבים.
הרכבת שכבות
עריכה מבוססת שכבות עם מסכות, מצבי מיזוג וקיבוץ לקומפוזיציות תמונה מורכבות.
אוטומציית סקריפטים
סקריפטים של Script-Fu ו-Python-Fu מבצעים אוטומציה של משימות חוזרות ומאפשרים עיבוד אצווה של קבוצות תמונות גדולות.
תמיכה רחבה בפורמטים
לפתוח, לערוך ולייצא מאות פורמטים של קבצים, כולל PSD, TIFF, WebP ו-RAW, ללא כלי המרה.
למה להריץ את GIMP על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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