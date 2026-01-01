GIMP (GNU Image Manipulation Program) הוא עורך גרפיקת רסטר חופשי ובקוד פתוח עם סט תכונות הדומה לכלים מסחריים. הוא מטפל בריטוש תמונות, תיקון צבע, קומפוזיציה מבוססת שכבות, ציור דיגיטלי ועיצוב גרפי ביישום אחד. תבנית זו מריצה את GIMP בשולחן עבודה נגיש דרך דפדפן באמצעות KasmVNC, כך שסביבת העבודה המלאה שלכם זמינה מכל מכשיר ללא התקנה מקומית.

אירוח GIMP על VPS פירושו שהמברשות המותאמות אישית, הסקריפטים וקבצי הפרויקט שלכם זמינים תמיד מכל מכונה. משאבי CPU ו-RAM ייעודיים מטפלים בקנבסים גדולים ובעבודות ייצוא אצווה שעלולות להעמיס על מכשיר מקומי בעל מפרט נמוך.