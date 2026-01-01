פרוסו את LibreChat בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת צ'אט AI בקוד פתוח המספקת ממשק אחיד ל-OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ומודלים מקומיים.
בחרו תוכנית VPS עבור LibreChat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibreChat
LibreChat היא אלטרנטיבה בניהול עצמי ל-ChatGPT עם למעלה מ-15,000 כוכבי GitHub שמספקת לכם ממשק יחיד ומלוטש לאינטראקציה עם ספקי AI מרובים. היא תומכת במודלי OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, ובמודלים באחסון מקומי דרך Ollama — הכל מפריסה אחת, מבלי לדלג בין לוחות מחוונים שונים של ספקים.
תבנית זו כוללת את כל מחסנית LibreChat: MongoDB לאחסון שיחות, MeiliSearch לחיפוש היסטוריית צ'אט בטקסט מלא, ומסד נתונים וקטורי של PostgreSQL עבור שאילתות מסמכי RAG. הפעלתו על ה-VPS שלכם שומרת על שיחות רגישות בתשתית שלכם תוך מתן שליטה מלאה על מפתחות API, גישת משתמשים וניהול עלויות.
פיצ'רים עיקריים של LibreChat
גישה ל-AI רב-ספקים
חברו מודלים של OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI ו-Ollama מקומיים ועברו ביניהם בשיחת צ'אט אחת.
שאילתות מסמכי RAG
העלו מסמכים ושלחו אליהם שאילתות באמצעות כל מודל AI מחובר, תוך שימוש בצינור האחזור המובנה המופעל על ידי pgvector.
חיפוש שיחות
מצאו צ'אטים קודמים באופן מיידי באמצעות חיפוש טקסט מלא, המופעל על ידי MeiliSearch, בכל היסטוריית השיחות שלכם.
ניהול משתמשים
רשמו מספר משתמשים עם התחברות באמצעות אימייל/סיסמה, נהלו גישת מפתח API באופן מרכזי, ועקבו אחר צריכת אסימונים לכל משתמש.
פרטיות מלאה
כל שיחות ה-AI והמסמכים שהועלו נשארים ב-VPS שלכם — אין איסוף נתונים על ידי צד שלישי מעבר לממשקי ה-API של ספקי ה-AI שתבחרו.
למה להריץ את LibreChat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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