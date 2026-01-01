LibreChat היא אלטרנטיבה בניהול עצמי ל-ChatGPT עם למעלה מ-15,000 כוכבי GitHub שמספקת לכם ממשק יחיד ומלוטש לאינטראקציה עם ספקי AI מרובים. היא תומכת במודלי OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, ובמודלים באחסון מקומי דרך Ollama — הכל מפריסה אחת, מבלי לדלג בין לוחות מחוונים שונים של ספקים.

תבנית זו כוללת את כל מחסנית LibreChat: MongoDB לאחסון שיחות, MeiliSearch לחיפוש היסטוריית צ'אט בטקסט מלא, ומסד נתונים וקטורי של PostgreSQL עבור שאילתות מסמכי RAG. הפעלתו על ה-VPS שלכם שומרת על שיחות רגישות בתשתית שלכם תוך מתן שליטה מלאה על מפתחות API, גישת משתמשים וניהול עלויות.