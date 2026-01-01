PocketBase אורזת מסד נתונים SQLite בזמן אמת, אימות משתמשים (אימייל/סיסמה ו-OAuth2), אחסון קבצים, ולוח מחוונים למנהלים לתוך קובץ בינארי יחיד של Go. היא מייצרת אוטומטית ממשקי API של REST ו-WebSocket עבור כל אוסף שאתם יוצרים, כך שתוכלו לעבור מאפס ל-backend עובד תוך דקות מבלי להפעיל שירותים נפרדים.

אירוח עצמי של PocketBase ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני המשתמשים ורשומות היישומים בשליטתכם, מבטל עמלות BaaS בענן לפי בקשה, ומעניק לכם שרת קבוע, תמיד פעיל, עם עלויות צפויות ככל שהאפליקציה שלכם גדלה.