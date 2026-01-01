פרוסו PocketBase בלחיצה אחת.
מערכת קצה עורפי בקוד פתוח בקובץ הפעלה יחיד — מסד נתונים בזמן אמת, אימות, אחסון קבצים וממשק ניהול כלולים מראש.
בחרו תוכנית VPS עבור PocketBase
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PocketBase
PocketBase אורזת מסד נתונים SQLite בזמן אמת, אימות משתמשים (אימייל/סיסמה ו-OAuth2), אחסון קבצים, ולוח מחוונים למנהלים לתוך קובץ בינארי יחיד של Go. היא מייצרת אוטומטית ממשקי API של REST ו-WebSocket עבור כל אוסף שאתם יוצרים, כך שתוכלו לעבור מאפס ל-backend עובד תוך דקות מבלי להפעיל שירותים נפרדים.
אירוח עצמי של PocketBase ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני המשתמשים ורשומות היישומים בשליטתכם, מבטל עמלות BaaS בענן לפי בקשה, ומעניק לכם שרת קבוע, תמיד פעיל, עם עלויות צפויות ככל שהאפליקציה שלכם גדלה.
פיצ'רים עיקריים של PocketBase
מסד נתונים בזמן אמת
אוספים המגובים ב-SQLite עם ממשקי API אוטומטיים של REST ו-WebSocket מאפשרים לכם להירשם לשינויים בנתונים חיים מבלי לכתוב שורת קוד אחת בצד השרת.
אימות מובנה
הרשמה באמצעות אימייל וסיסמה וספקי OAuth2 (גוגל, גיטהאב ועוד) מגיעים מוגדרים מראש, ומייתרים את הצורך בשירות זהויות נפרד.
אחסון קבצים
העלו והגישו קבצים ישירות דרך PocketBase עם שינוי גודל תמונה אוטומטי, או חברו דלי תואם S3 לאחסון חיצוני מדרגי.
לוח בקרה של מנהל מערכת
ממשק משתמש אינטרנטי מובנה מאפשר לכם לנהל אוספים, לדפדף ברשומות, להגדיר ספקי אימות ולנטר פעילות מבלי לכתוב שאילתות מסד נתונים.
ווים של JavaScript
הוסיפו אימות מותאם אישית, לוגיקה עסקית, והרחבות נתיבי API באמצעות JavaScript — ללא צורך בהידור מחדש, השינויים חלים באופן מיידי.
למה להריץ את PocketBase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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