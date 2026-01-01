Jaeger הוא פרויקט בוגר של CNCF למעקב מבוזר מקצה לקצה, שנבנה במקור ב-Uber כדי לנטר אלפי מיקרו-שירותים. הוא לוכד כיצד בקשות מתפשטות דרך המערכת שלך — חושף תלויות שירותים, פירוטי תזמון, התפשטות שגיאות וצווארי בקבוק של השהיה שאינם נראים לעין עם רישום מסורתי בלבד. פריסה זו תומכת ב-OpenTelemetry Protocol (OTLP) מחוץ לקופסה לתאימות עם ספריות אינסטרומנטציה מודרניות.

אירוח עצמי של Jaeger שומר נתוני מעקב — שלעיתים קרובות מכילים מזהי משתמשים, שאילתות מסד נתונים ופרטי API פנימיים — במלואם על התשתית שלכם. אתם נמנעים מתמחור לפי מעקב מספקי APM מסחריים ושומרים על שליטה מלאה על שמירה וגישה, עם עלויות צפויות המתרחבות עם ה-VPS שלכם ולא עם נפח התעבורה שלכם.