התקנת Jaeger בלחיצה אחת.
פלטפורמת מעקב מבוזר בקוד פתוח לניטור זרימות בקשות ואבחון בעיות ביצועים בארכיטקטורות מיקרו-שירותים.
בחרו תוכנית VPS עבור Jaeger
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jaeger
Jaeger הוא פרויקט בוגר של CNCF למעקב מבוזר מקצה לקצה, שנבנה במקור ב-Uber כדי לנטר אלפי מיקרו-שירותים. הוא לוכד כיצד בקשות מתפשטות דרך המערכת שלך — חושף תלויות שירותים, פירוטי תזמון, התפשטות שגיאות וצווארי בקבוק של השהיה שאינם נראים לעין עם רישום מסורתי בלבד. פריסה זו תומכת ב-OpenTelemetry Protocol (OTLP) מחוץ לקופסה לתאימות עם ספריות אינסטרומנטציה מודרניות.
אירוח עצמי של Jaeger שומר נתוני מעקב — שלעיתים קרובות מכילים מזהי משתמשים, שאילתות מסד נתונים ופרטי API פנימיים — במלואם על התשתית שלכם. אתם נמנעים מתמחור לפי מעקב מספקי APM מסחריים ושומרים על שליטה מלאה על שמירה וגישה, עם עלויות צפויות המתרחבות עם ה-VPS שלכם ולא עם נפח התעבורה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Jaeger
תמיכה ב-OpenTelemetry
קליטת OTLP מקורית פירושה שכל יישום שמצויד ב-OpenTelemetry SDKs יכול לשלוח עקבות ל-Jaeger ללא מייצאים מותאמים אישית.
גרף תלויות שירות
גרפי שירות שנוצרים באופן אוטומטי מציגים קשרי קריאה ונפחי בקשות בין כל שירות בארכיטקטורה שלכם.
ניתוח מעקב מעמיק
צירי זמן מפורטים של מעקבים מפרקים כל טווח ופעולה עם משכי זמן, תגים ויומנים לאיתור שאילתות איטיות ושגיאות.
השוואת מעקב
השוו עקבות מלפני ואחרי פריסה כדי לזהות במהירות נסיגות ביצועים או דפוסי שגיאות חדשים שהוכנסו על ידי שינויי קוד.
דגימה אדפטיבית
ניתן לשלוט בנפח איסוף הטרייסים באופן דינמי כדי לאזן את עומק הנראות אל מול עלויות האחסון והקליטה במערכות עתירות תעבורה.
למה להריץ את Jaeger על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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