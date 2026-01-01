פרוסו את OpenRemote בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת IoT בקוד פתוח לניהול נכסים, אוטומציה של מבנים, ניטור אנרגיה ותזמור התקנים מחוברים.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenRemote
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenRemote
OpenRemote היא פלטפורמת IoT בקוד פתוח ב-100% המאפשרת לכם לקלוט נתונים מכל מכשיר, למדל נכסים מהעולם האמיתי, להפוך התנהגות לאוטומטית באמצעות כללים, ולשלוח ממשקי קצה מותאמים אישית — הכל מערימה אחת באירוח עצמי. היא תומכת בפרוטוקולים כמו MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ו-Zigbee ישר מהקופסה, בתוספת API מנהל עבור אינטגרציות מותאמות אישית.
אירוח עצמי של OpenRemote ב-VPS שלכם שומר טלמטריה, לוגיקת אוטומציה ונתוני משתמשי קצה על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי מכשיר וללא נעילת ספק. תבנית זו כוללת את המנהל, זהות Keycloak, PostgreSQL, וקצה HAProxy עם אישורי Let's Encrypt אוטומטיים, כך שהערימה מוכנה לקבל מכשירים דרך HTTPS ו-MQTT/TLS מיד עם ההפעלה.
פיצ'רים עיקריים של OpenRemote
סוכנים רב-פרוטוקוליים
חברו מכשירים באמצעות MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee ועוד, מבלי לכתוב קוד פרוטוקול עבור כל אינטגרציה.
מודל נכסים ומאפיינים
יצירת מודל לאובייקטים מהעולם האמיתי — מבנים, כלי רכב, מדי אנרגיה — כנכסים מוגדרים לפי טיפוס, עם תכונות, מטא-דאטה, ונקודות נתונים היסטוריות.
כללי אם-אז וזרימה
אוטומציה של התנהגות באמצעות עורך ויזואלי של 'מתי-אז', כללים מבוססי זרימה, או JavaScript ו-Groovy לתרחישים מתקדמים.
מרחבים רב-דיירים
בודדו לקוחות או אתרים למרחבי שליטה נפרדים המגובים ב-Keycloak, עם משתמשים, נכסים ולוחות מחוונים ייעודיים לכל מרחב שליטה.
לוחות מחוונים של תובנות
בנו לוחות מחוונים מותאמים אישית על נתוני מאפיינים חיים והיסטוריים מבלי לייצא אותם לכלי אנליטיקה נפרד.
MQTT ו-HTTP APIs
חשפו ברוקר MQTT מובנה בפורט 8883 וממשקי API של REST ו-WebSocket כך שמערכות חיצוניות יוכלו לקרוא ולכתוב מצב נכסים.
למה להריץ את OpenRemote על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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