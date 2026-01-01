OpenRemote היא פלטפורמת IoT בקוד פתוח ב-100% המאפשרת לכם לקלוט נתונים מכל מכשיר, למדל נכסים מהעולם האמיתי, להפוך התנהגות לאוטומטית באמצעות כללים, ולשלוח ממשקי קצה מותאמים אישית — הכל מערימה אחת באירוח עצמי. היא תומכת בפרוטוקולים כמו MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus ו-Zigbee ישר מהקופסה, בתוספת API מנהל עבור אינטגרציות מותאמות אישית.

אירוח עצמי של OpenRemote ב-VPS שלכם שומר טלמטריה, לוגיקת אוטומציה ונתוני משתמשי קצה על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי מכשיר וללא נעילת ספק. תבנית זו כוללת את המנהל, זהות Keycloak, PostgreSQL, וקצה HAProxy עם אישורי Let's Encrypt אוטומטיים, כך שהערימה מוכנה לקבל מכשירים דרך HTTPS ו-MQTT/TLS מיד עם ההפעלה.