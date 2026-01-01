Rotki הוא כלי קוד פתוח למעקב אחר תיקים, ניתוח ודיווח מס, הבנוי סביב עיקרון אחד: הנתונים הפיננסיים שלך לעולם אינם עוזבים את המחשב שלך. בניגוד לאפליקציות תיקים מרכזיות שאוגרות נכסים על פני בורסות וארנקים בשרתים שלהן, Rotki פועל באופן מקומי ומעבד הכל ב-VPS שלך — ללא חשבונות, ללא שיתוף נתונים, ללא סיכון לפריצה.

הוא מתחבר ל-Binance, Coinbase, Kraken ולעשרות בורסות אחרות באמצעות מפתחות API לקריאה בלבד, עוקב אחר ארנקי Ethereum ו-Bitcoin, ומנטר עמדות DeFi בפרוטוקולים כמו Aave ו-Uniswap. אירוח עצמי מעניק לך גישה מתמשכת מכל מכשיר מבלי לחשוף מפתחות API רגישים לצדדים שלישיים.