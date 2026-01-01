התקינו Rotki בלחיצה אחת.
מעקב תיק קריפטו בקוד פתוח שמעבד את כל הנתונים באופן מקומי, ושומר על המידע הפיננסי שלך פרטי לחלוטין.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Rotki
Rotki הוא כלי קוד פתוח למעקב אחר תיקים, ניתוח ודיווח מס, הבנוי סביב עיקרון אחד: הנתונים הפיננסיים שלך לעולם אינם עוזבים את המחשב שלך. בניגוד לאפליקציות תיקים מרכזיות שאוגרות נכסים על פני בורסות וארנקים בשרתים שלהן, Rotki פועל באופן מקומי ומעבד הכל ב-VPS שלך — ללא חשבונות, ללא שיתוף נתונים, ללא סיכון לפריצה.
הוא מתחבר ל-Binance, Coinbase, Kraken ולעשרות בורסות אחרות באמצעות מפתחות API לקריאה בלבד, עוקב אחר ארנקי Ethereum ו-Bitcoin, ומנטר עמדות DeFi בפרוטוקולים כמו Aave ו-Uniswap. אירוח עצמי מעניק לך גישה מתמשכת מכל מכשיר מבלי לחשוף מפתחות API רגישים לצדדים שלישיים.
פיצ'רים עיקריים של Rotki
עיבוד נתונים מקומי
כל נתוני הפורטפוליו מעובדים בשרת הפרטי שלכם — שום דבר לא נשלח לשירותים חיצוניים, ובכך מונע את הסיכון לדליפת נתונים פיננסיים.
מעקב רב-בורסאי
מתחברת ל-Binance, Coinbase, Kraken ובורסות רבות אחרות באמצעות מפתחות API לקריאה בלבד, לתצוגת תיק השקעות מאוחדת.
תמיכה בפרוטוקול DeFi
מזהה אוטומטית פוזיציות ב-Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO, ו-פרוטוקולי DeFi אחרים, כולל תשואות ותגמולים.
הפקת דוח מס
מפיק דוחות מפורטים של עסקאות, הכנסות ואירועים חייבים במס, בפורמט המתאים לרואי חשבון או לייבוא לתוכנות מס.
ניטור Blockchain
עוקב אחר כתובות Ethereum עם כל אסימוני ERC-20, כתובות ביטקוין ונכסי NFT עם הערכת שווי בזמן אמת.
למה להריץ את Rotki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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