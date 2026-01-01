Atomic Server היא מערכת CMS ללא ראש ומסד נתונים גרפי בקוד פתוח, הבנויה על Atomic Data, תת-קבוצה קפדנית של RDF שמעניקה לכל פיסת תוכן סכימה מוגדרת וכתובת URL יציבה. בניגוד למערכות CMS מסורתיות המאחסנות 'בלובים' אטומים, Atomic Server מאחסנת נתונים מקושרים ומובנים שניתן לשלוף, לאמת ולסנכרן בזמן אמת בין לקוחות.

אירוח עצמי של Atomic Server על גבי VPS משלכם משאיר את גרף הידע, המסמכים והטבלאות שלכם בשליטה מלאה, ללא תלות בספק או עמלות לפי משתמש. WebSockets מובנים מזרימים עדכונים חיים לכל לקוח מחובר, מה שהופך אותה לבסיס חזק עבור כלי שיתוף פעולה, וויקי פנימיים ואפליקציות מותאמות אישית הזקוקות ל-backend מובנה ובזמן אמת.