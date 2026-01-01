עד 69% הנחה עבור Atomic Server

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CMS Headless בקוד פתוח ובזמן אמת ו-מסד נתונים גרפי עבור מאגרי ידע שיתופיים ותוכן מובנה.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Atomic Server בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Atomic Server

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Atomic Server

Atomic Server היא מערכת CMS ללא ראש ומסד נתונים גרפי בקוד פתוח, הבנויה על Atomic Data, תת-קבוצה קפדנית של RDF שמעניקה לכל פיסת תוכן סכימה מוגדרת וכתובת URL יציבה. בניגוד למערכות CMS מסורתיות המאחסנות 'בלובים' אטומים, Atomic Server מאחסנת נתונים מקושרים ומובנים שניתן לשלוף, לאמת ולסנכרן בזמן אמת בין לקוחות.

אירוח עצמי של Atomic Server על גבי VPS משלכם משאיר את גרף הידע, המסמכים והטבלאות שלכם בשליטה מלאה, ללא תלות בספק או עמלות לפי משתמש. WebSockets מובנים מזרימים עדכונים חיים לכל לקוח מחובר, מה שהופך אותה לבסיס חזק עבור כלי שיתוף פעולה, וויקי פנימיים ואפליקציות מותאמות אישית הזקוקות ל-backend מובנה ובזמן אמת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Atomic Server

סנכרון בזמן אמת

WebSockets מובנים דוחפים שינויים לכל לקוח מחובר באופן מיידי, כך שעריכה שיתופית ודאשבורדים חיים עובדים ללא צורך בתשתית נוספת.

גרף ידע מטיפוסים

לכל משאב יש סכימה וכתובת URL ייחודית המבוססת על Atomic Data, המעניקה לתוכן שלכם אימות, קישוריות ויכולת שאילתה שמאגרי מסמכים שטוחים אינם יכולים להשתוות אליהם.

עורך טבלאות חזק

עריכת רשומות מובנות בממשק משתמש דמוי גיליון אלקטרוני עם עמודות מוגדרות, הפניות ואימות — ממשק מוכר לתורמים לא טכניים.

חיפוש טקסט מלא

חיפוש טקסט מלא משולב מבצע אינדוקס אוטומטי לכל משאב, והופך מאגרי ידע גדולים לניתנים לחיפוש מיידי ללא צורך בהגדרת מנוע נפרד.

JS, React, Svelte SDKs

ספריות לקוח רשמיות מאפשרות למפתחים לבנות ממשקי קצה ואפליקציות מותאמים אישית שקוראים, כותבים ונרשמים לשינויים חיים באמצעות API מוגדר טיפוסים.

למה להריץ את Atomic Server על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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