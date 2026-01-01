התקינו Atomic Server בלחיצה אחת.
CMS Headless בקוד פתוח ובזמן אמת ו-מסד נתונים גרפי עבור מאגרי ידע שיתופיים ותוכן מובנה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Atomic Server
Atomic Server היא מערכת CMS ללא ראש ומסד נתונים גרפי בקוד פתוח, הבנויה על Atomic Data, תת-קבוצה קפדנית של RDF שמעניקה לכל פיסת תוכן סכימה מוגדרת וכתובת URL יציבה. בניגוד למערכות CMS מסורתיות המאחסנות 'בלובים' אטומים, Atomic Server מאחסנת נתונים מקושרים ומובנים שניתן לשלוף, לאמת ולסנכרן בזמן אמת בין לקוחות.
אירוח עצמי של Atomic Server על גבי VPS משלכם משאיר את גרף הידע, המסמכים והטבלאות שלכם בשליטה מלאה, ללא תלות בספק או עמלות לפי משתמש. WebSockets מובנים מזרימים עדכונים חיים לכל לקוח מחובר, מה שהופך אותה לבסיס חזק עבור כלי שיתוף פעולה, וויקי פנימיים ואפליקציות מותאמות אישית הזקוקות ל-backend מובנה ובזמן אמת.
פיצ'רים עיקריים של Atomic Server
סנכרון בזמן אמת
WebSockets מובנים דוחפים שינויים לכל לקוח מחובר באופן מיידי, כך שעריכה שיתופית ודאשבורדים חיים עובדים ללא צורך בתשתית נוספת.
גרף ידע מטיפוסים
לכל משאב יש סכימה וכתובת URL ייחודית המבוססת על Atomic Data, המעניקה לתוכן שלכם אימות, קישוריות ויכולת שאילתה שמאגרי מסמכים שטוחים אינם יכולים להשתוות אליהם.
עורך טבלאות חזק
עריכת רשומות מובנות בממשק משתמש דמוי גיליון אלקטרוני עם עמודות מוגדרות, הפניות ואימות — ממשק מוכר לתורמים לא טכניים.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש טקסט מלא משולב מבצע אינדוקס אוטומטי לכל משאב, והופך מאגרי ידע גדולים לניתנים לחיפוש מיידי ללא צורך בהגדרת מנוע נפרד.
JS, React, Svelte SDKs
ספריות לקוח רשמיות מאפשרות למפתחים לבנות ממשקי קצה ואפליקציות מותאמים אישית שקוראים, כותבים ונרשמים לשינויים חיים באמצעות API מוגדר טיפוסים.
למה להריץ את Atomic Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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