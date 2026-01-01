Isso הוא שרת תגובות קל משקל, באירוח עצמי, שתוכנן כחלופה המכבדת פרטיות ל-Disqus ולשירותי צד שלישי דומים. הוא מאחסן את כל התגובות במסד נתונים SQLite בשרת שלכם, ומבטל פיקסלי מעקב של צד שלישי ותלויות JavaScript חיצוניות מדפדפני המבקרים באתר שלכם.

בניגוד לשירותי תגובות מבוססי ענן שמייצרים רווח מנתוני משתמשים, Isso שומר את תגובות הקוראים שלכם על תשתית שבבעלותכם. הוא תומך בעיצוב Markdown, שרשורי תגובות, התראות אימייל, תורי מיתון וממשק ניהול מובנה — כל מה שצריך להגדרת תגובות מקצועית ללא פשרות הפרטיות של שירותים מתארחים.