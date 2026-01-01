התקינו Shynet בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניתוח אתרים מכבדת פרטיות, שפועלת ללא קובצי Cookie ומעניקה לכם בעלות מלאה על הנתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Shynet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shynet
Shynet היא פלטפורמת ניתוח נתונים (אנליטיקס) לאתרים באירוח עצמי, המיועדת לבעלי אתרים המודעים לפרטיות. בניגוד לכלי אנליטיקס מסחריים, Shynet עוקבת אחר התנהגות מבקרים ללא קובצי Cookie, טביעות אצבע דיגיטליות או איסוף נתונים אישיים, מה שהופך אותה לתואמת באופן מלא ל-GDPR ולתקנות פרטיות דומות, ללא באנרים של קובצי Cookie או תיבות דו-שיח של הסכמה.
פריסת Shynet ב-VPS שלכם פירושה שנתוני המבקרים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים מדדים נקיים ומשמעותיים — סשנים, מפנים, זמני טעינה ונתונים גיאוגרפיים — תוך כיבוד פרטיות המשתמשים שלכם ושמירה על בעלות מלאה על האנליטיקס שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Shynet
מעקב ללא קוקיז
אוסף נתונים אנליטיים ללא קובצי Cookie או טביעות אצבע, מבטל את הצורך בבאנרים של הסכמה ושומר על תאימותכם ל-GDPR ול-CCPA.
בעלות על נתונים באחסון-עצמי
כל נתוני המבקרים נשארים ב-VPS שלכם — ללא שיתוף עם צד שלישי, ללא מתווכי נתונים, ללא נעילת פלטפורמה.
סקריפט קל משקל להטמעה
קטע קוד JavaScript יחיד או מעקב פיקסל 1x1 ללא JS משתלב עם כל אתר אינטרנט או מחולל אתרים סטטיים.
ניהול רב-אתרים
נהלו אנליטיקה עבור מספר אתרים מלוח מחוונים אחד, עם בקרות גישה לכל אתר עבור צוותים.
נתוני סשן בזמן אמת
צפו בהפעלות פעילות, מקורות הפניה, זמני טעינת עמודים, ו-פירוט גאוגרפי בזמן אמת.
למה להריץ את Shynet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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