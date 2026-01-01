Shynet היא פלטפורמת ניתוח נתונים (אנליטיקס) לאתרים באירוח עצמי, המיועדת לבעלי אתרים המודעים לפרטיות. בניגוד לכלי אנליטיקס מסחריים, Shynet עוקבת אחר התנהגות מבקרים ללא קובצי Cookie, טביעות אצבע דיגיטליות או איסוף נתונים אישיים, מה שהופך אותה לתואמת באופן מלא ל-GDPR ולתקנות פרטיות דומות, ללא באנרים של קובצי Cookie או תיבות דו-שיח של הסכמה.

פריסת Shynet ב-VPS שלכם פירושה שנתוני המבקרים שלכם לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים מדדים נקיים ומשמעותיים — סשנים, מפנים, זמני טעינה ונתונים גיאוגרפיים — תוך כיבוד פרטיות המשתמשים שלכם ושמירה על בעלות מלאה על האנליטיקס שלכם.