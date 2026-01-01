עד 69% הנחה עבור OpenSearch

פרוסו OpenSearch בהתקנה בלחיצה אחת.

מנוע חיפוש וניתוח נתונים ברישיון Apache 2.0, עם OpenSearch Dashboards להדמיית נתונים וניתוח לוגים.

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32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם OpenSearch

OpenSearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים בקוד פתוח, מונע על ידי הקהילה, שפוצל מ-Elasticsearch 7.10.2 כדי לשמור על אלטרנטיבה פתוחה באמת תחת רישיון Apache 2.0. הוא מספק חיפוש טקסט מלא, ניתוח נתוני לוג ואירועים, ניטור ביצועי יישומים וניתוח אבטחה באמצעות ארכיטקטורה מבוזרת וניתנת להרחבה — הכל ללא הגבלות רישוי קנייניות.

תבנית זו פורסת גם את OpenSearch וגם את OpenSearch Dashboards עם אימות מופעל, ומעניקה לכם פלטפורמת חיפוש מלאה מהיום הראשון. אירוח עצמי פירושו שכל הנתונים המאונדקסים ושאילתות החיפוש נשארים בתשתית שלכם, מה שחיוני לארגונים עם דרישות ריבונות נתונים או כאלה המטפלים במידע רגיש. שימו לב: דורש לפחות 4 GB RAM ומאפשר 2-5 דקות לאתחול ראשוני.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של OpenSearch

חיפוש טקסט מלא

DSL שאילתות מתקדם עם ניקוד רלוונטיות, ניווט מבוסס פאסטים ואינדוקס בזמן אמת, לתוצאות חיפוש מהירות ומדויקות.

OpenSearch Dashboards

שכבת ויזואליזציה כלולה מאפשרת לכם לבנות לוחות מחוונים אינטראקטיביים, להריץ שאילתות ולחקור נתונים ללא כלים נוספים.

ניתוח יומן

קלטו ונתחו יומני יישומים ותשתית בזמן אמת כדי לזהות חריגות ולטפל בתקלות מהר יותר.

רישיון Apache 2.0

אין הגבלות מסחריות או שינויים מפתיעים ברישיון — השתמשו, שנו ו-הפיצו את OpenSearch באופן חופשי.

זיהוי חריגות

זיהוי חריגות מובנה מבוסס למידת מכונה והתראות הניתנות להגדרה מסייעים לזהות בעיות לפני שהמשתמשים מדווחים עליהן.

למה להריץ את OpenSearch על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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