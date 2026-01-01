OpenSearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים בקוד פתוח, מונע על ידי הקהילה, שפוצל מ-Elasticsearch 7.10.2 כדי לשמור על אלטרנטיבה פתוחה באמת תחת רישיון Apache 2.0. הוא מספק חיפוש טקסט מלא, ניתוח נתוני לוג ואירועים, ניטור ביצועי יישומים וניתוח אבטחה באמצעות ארכיטקטורה מבוזרת וניתנת להרחבה — הכל ללא הגבלות רישוי קנייניות.

תבנית זו פורסת גם את OpenSearch וגם את OpenSearch Dashboards עם אימות מופעל, ומעניקה לכם פלטפורמת חיפוש מלאה מהיום הראשון. אירוח עצמי פירושו שכל הנתונים המאונדקסים ושאילתות החיפוש נשארים בתשתית שלכם, מה שחיוני לארגונים עם דרישות ריבונות נתונים או כאלה המטפלים במידע רגיש. שימו לב: דורש לפחות 4 GB RAM ומאפשר 2-5 דקות לאתחול ראשוני.