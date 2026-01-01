פרוסו OpenSearch בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש וניתוח נתונים ברישיון Apache 2.0, עם OpenSearch Dashboards להדמיית נתונים וניתוח לוגים.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenSearch
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenSearch
OpenSearch הוא מנוע חיפוש וניתוח נתונים בקוד פתוח, מונע על ידי הקהילה, שפוצל מ-Elasticsearch 7.10.2 כדי לשמור על אלטרנטיבה פתוחה באמת תחת רישיון Apache 2.0. הוא מספק חיפוש טקסט מלא, ניתוח נתוני לוג ואירועים, ניטור ביצועי יישומים וניתוח אבטחה באמצעות ארכיטקטורה מבוזרת וניתנת להרחבה — הכל ללא הגבלות רישוי קנייניות.
תבנית זו פורסת גם את OpenSearch וגם את OpenSearch Dashboards עם אימות מופעל, ומעניקה לכם פלטפורמת חיפוש מלאה מהיום הראשון. אירוח עצמי פירושו שכל הנתונים המאונדקסים ושאילתות החיפוש נשארים בתשתית שלכם, מה שחיוני לארגונים עם דרישות ריבונות נתונים או כאלה המטפלים במידע רגיש. שימו לב: דורש לפחות 4 GB RAM ומאפשר 2-5 דקות לאתחול ראשוני.
פיצ'רים עיקריים של OpenSearch
חיפוש טקסט מלא
DSL שאילתות מתקדם עם ניקוד רלוונטיות, ניווט מבוסס פאסטים ואינדוקס בזמן אמת, לתוצאות חיפוש מהירות ומדויקות.
OpenSearch Dashboards
שכבת ויזואליזציה כלולה מאפשרת לכם לבנות לוחות מחוונים אינטראקטיביים, להריץ שאילתות ולחקור נתונים ללא כלים נוספים.
ניתוח יומן
קלטו ונתחו יומני יישומים ותשתית בזמן אמת כדי לזהות חריגות ולטפל בתקלות מהר יותר.
רישיון Apache 2.0
אין הגבלות מסחריות או שינויים מפתיעים ברישיון — השתמשו, שנו ו-הפיצו את OpenSearch באופן חופשי.
זיהוי חריגות
זיהוי חריגות מובנה מבוסס למידת מכונה והתראות הניתנות להגדרה מסייעים לזהות בעיות לפני שהמשתמשים מדווחים עליהן.
למה להריץ את OpenSearch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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