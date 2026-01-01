עד 69% הנחה עבור Seerr

פרוסו Seerr בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת בקשות מדיה מאוחדת עבור Jellyfin, Plex ו-Emby עם מימוש אוטומטי באמצעות Sonarr ו-Radarr.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Seerr בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Seerr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Seerr

Seerr היא פלטפורמה בקוד פתוח לבקשות וגילוי מדיה, המאחדת את המיטב של Overseerr ו-Jellyseerr לאפליקציה אחת עם תמיכה מובנית ב-Jellyfin, Plex ו-Emby. משתמשים יכולים לדפדף בין סרטים ותוכניות טלוויזיה, להגיש בקשות, ומנהלים מאשרים אותן דרך לוח בקרה נקי — בעוד ש-Sonarr ו-Radarr מטפלים בהורדה בפועל באופן אוטומטי.

אירוח עצמי של Seerr שומרת על פרטי ההתחברות של שרת המדיה ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, תוך מתן דרך מלוטשת למשפחה וחברים לבקש תוכן ללא גישה ישירה לכלי האוטומציה שלכם. הזמינות 24/7 של פריסת VPS מבטיחה ששליחת בקשות והתראות יפעלו באופן אמין ללא קשר לשאלה אם הרשת הביתית שלכם מחוברת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Seerr

תמיכה בריבוי שרתים

עובד עם Jellyfin, Plex ו-Emby, כולל התחברות יחידה, כך שמשתמשים מתחברים עם אותם פרטי התחברות שבהם הם משתמשים עבור שרת המדיה שלהם.

שילוב Sonarr ו-Radarr

שולח אוטומטית בקשות מאושרות ל-Sonarr עבור תוכניות טלוויזיה ו-Radarr עבור סרטים, ומשלים את כל תהליך העבודה, מהבקשה ועד לספרייה.

מניעת כפילויות

סורק ספריות מדיה קיימות לפני קבלת בקשות, מונע הורדות מיותרות עבור תוכן שכבר זמין.

הרשאות מפורטות

בקרות גישה מבוססות תפקידים ומכסות בקשות לכל משתמש מאפשרות למנהלים לנהל מה משתמשים יכולים לבקש ובאיזו תדירות.

התראות רב-ערוציות

שולח התראות אישור וזמינות דרך Discord, Telegram, Slack, אימייל, ו-webhooks כדי לעדכן את המשתמשים לגבי הבקשות שלהם.

למה להריץ את Seerr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

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