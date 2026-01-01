Seerr היא פלטפורמה בקוד פתוח לבקשות וגילוי מדיה, המאחדת את המיטב של Overseerr ו-Jellyseerr לאפליקציה אחת עם תמיכה מובנית ב-Jellyfin, Plex ו-Emby. משתמשים יכולים לדפדף בין סרטים ותוכניות טלוויזיה, להגיש בקשות, ומנהלים מאשרים אותן דרך לוח בקרה נקי — בעוד ש-Sonarr ו-Radarr מטפלים בהורדה בפועל באופן אוטומטי.

אירוח עצמי של Seerr שומרת על פרטי ההתחברות של שרת המדיה ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, תוך מתן דרך מלוטשת למשפחה וחברים לבקש תוכן ללא גישה ישירה לכלי האוטומציה שלכם. הזמינות 24/7 של פריסת VPS מבטיחה ששליחת בקשות והתראות יפעלו באופן אמין ללא קשר לשאלה אם הרשת הביתית שלכם מחוברת.