פרוסו Seerr בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת בקשות מדיה מאוחדת עבור Jellyfin, Plex ו-Emby עם מימוש אוטומטי באמצעות Sonarr ו-Radarr.
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מה אפשר לבנות עם Seerr
Seerr היא פלטפורמה בקוד פתוח לבקשות וגילוי מדיה, המאחדת את המיטב של Overseerr ו-Jellyseerr לאפליקציה אחת עם תמיכה מובנית ב-Jellyfin, Plex ו-Emby. משתמשים יכולים לדפדף בין סרטים ותוכניות טלוויזיה, להגיש בקשות, ומנהלים מאשרים אותן דרך לוח בקרה נקי — בעוד ש-Sonarr ו-Radarr מטפלים בהורדה בפועל באופן אוטומטי.
אירוח עצמי של Seerr שומרת על פרטי ההתחברות של שרת המדיה ומפתחות API בתוך התשתית שלכם, תוך מתן דרך מלוטשת למשפחה וחברים לבקש תוכן ללא גישה ישירה לכלי האוטומציה שלכם. הזמינות 24/7 של פריסת VPS מבטיחה ששליחת בקשות והתראות יפעלו באופן אמין ללא קשר לשאלה אם הרשת הביתית שלכם מחוברת.
פיצ'רים עיקריים של Seerr
תמיכה בריבוי שרתים
עובד עם Jellyfin, Plex ו-Emby, כולל התחברות יחידה, כך שמשתמשים מתחברים עם אותם פרטי התחברות שבהם הם משתמשים עבור שרת המדיה שלהם.
שילוב Sonarr ו-Radarr
שולח אוטומטית בקשות מאושרות ל-Sonarr עבור תוכניות טלוויזיה ו-Radarr עבור סרטים, ומשלים את כל תהליך העבודה, מהבקשה ועד לספרייה.
מניעת כפילויות
סורק ספריות מדיה קיימות לפני קבלת בקשות, מונע הורדות מיותרות עבור תוכן שכבר זמין.
הרשאות מפורטות
בקרות גישה מבוססות תפקידים ומכסות בקשות לכל משתמש מאפשרות למנהלים לנהל מה משתמשים יכולים לבקש ובאיזו תדירות.
התראות רב-ערוציות
שולח התראות אישור וזמינות דרך Discord, Telegram, Slack, אימייל, ו-webhooks כדי לעדכן את המשתמשים לגבי הבקשות שלהם.
למה להריץ את Seerr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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