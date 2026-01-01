עד 69% הנחה עבור Tdarr

התקינו Tdarr בלחיצה אחת.

אוטומציית טרנסקודינג מדיה מבוזרת המשתמשת ב-FFmpeg ו-HandBrake כדי לקודד מחדש ולבצע בדיקת תקינות לכל הספרייה שלכם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Tdarr בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Tdarr

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Tdarr

Tdarr היא מערכת טרנסקודינג מדיה מבוזרת בקוד פתוח, שנועדה להפוך לאוטומטי את ההמרה, הדחיסה ובדיקת התקינות של ספריות וידאו ואודיו בקנה מידה גדול. היא מתאמת שרת מרכזי עם צומתי עבודה אחד או יותר, שכל אחד מהם מריץ משימות FFmpeg או HandBrake במקביל, כך שספריות גדולות מעובדות ביעילות ללא התערבות ידנית.

אירוח עצמי של Tdarr ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על פרופילי קידוד, צינורות עיבוד של תוספים והגדרות האצת חומרה. מכיוון שהטרנסקודינג מתבצע בתשתית שלכם, אין עמלות עיבוד בענן, אין מגבלות גודל קובץ ואין תלות בשירותי צד שלישי — המדיה שלכם נשארת פרטית וכוח המחשוב גדל עם ה-VPS שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Tdarr

פועלי צמתים מבוזרים

הפעילו מספר צמתי עבודה שמתחברים לשרת מרכזי, ומחלקים משימות המרה על פני משאבי CPU ו-GPU זמינים לעיבוד ספרייה מהיר יותר.

מערכת צינור חיבור

שרשרו תוספים קהילתיים או מותאמים אישית כדי לבנות תהליכי עבודה מותנים — סננו לפי codec, container, רזולוציה או bitrate והחילו פרופילי קידוד שונים באופן אוטומטי.

תמיכה ב-FFmpeg ו-HandBrake

החליפו בין FFmpeg ו-HandBrake לפי משימה, ומאפשר גישה למגוון המלא של הקודקים ופריסטים של קידוד שכל כלי תומך בהם ללא צורך בהגדרות נוספות.

בדיקת תקינות ספרייה

סריקה אוטומטית של קבצים לאיתור פגמים, מטא-דאטה שגוי, או זרמים חסרים, וסימון או קידוד מחדש של קבצים בעייתיים לפני שהם גורמים לבעיות השמעה.

לוח מחוונים סטטיסטיקות בזמן אמת

נטרו את התקדמות הטרנסקודינג, חיסכון במקום, עומק התור וסטטוס העובדים מממשק משתמש אינטרנטי יחיד, ללא צורך בכלי ניטור חיצוניים.

למה להריץ את Tdarr על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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