Tdarr היא מערכת טרנסקודינג מדיה מבוזרת בקוד פתוח, שנועדה להפוך לאוטומטי את ההמרה, הדחיסה ובדיקת התקינות של ספריות וידאו ואודיו בקנה מידה גדול. היא מתאמת שרת מרכזי עם צומתי עבודה אחד או יותר, שכל אחד מהם מריץ משימות FFmpeg או HandBrake במקביל, כך שספריות גדולות מעובדות ביעילות ללא התערבות ידנית.

אירוח עצמי של Tdarr ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על פרופילי קידוד, צינורות עיבוד של תוספים והגדרות האצת חומרה. מכיוון שהטרנסקודינג מתבצע בתשתית שלכם, אין עמלות עיבוד בענן, אין מגבלות גודל קובץ ואין תלות בשירותי צד שלישי — המדיה שלכם נשארת פרטית וכוח המחשוב גדל עם ה-VPS שלכם.