התקינו Tdarr בלחיצה אחת.
אוטומציית טרנסקודינג מדיה מבוזרת המשתמשת ב-FFmpeg ו-HandBrake כדי לקודד מחדש ולבצע בדיקת תקינות לכל הספרייה שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tdarr
Tdarr היא מערכת טרנסקודינג מדיה מבוזרת בקוד פתוח, שנועדה להפוך לאוטומטי את ההמרה, הדחיסה ובדיקת התקינות של ספריות וידאו ואודיו בקנה מידה גדול. היא מתאמת שרת מרכזי עם צומתי עבודה אחד או יותר, שכל אחד מהם מריץ משימות FFmpeg או HandBrake במקביל, כך שספריות גדולות מעובדות ביעילות ללא התערבות ידנית.
אירוח עצמי של Tdarr ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על פרופילי קידוד, צינורות עיבוד של תוספים והגדרות האצת חומרה. מכיוון שהטרנסקודינג מתבצע בתשתית שלכם, אין עמלות עיבוד בענן, אין מגבלות גודל קובץ ואין תלות בשירותי צד שלישי — המדיה שלכם נשארת פרטית וכוח המחשוב גדל עם ה-VPS שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Tdarr
פועלי צמתים מבוזרים
הפעילו מספר צמתי עבודה שמתחברים לשרת מרכזי, ומחלקים משימות המרה על פני משאבי CPU ו-GPU זמינים לעיבוד ספרייה מהיר יותר.
מערכת צינור חיבור
שרשרו תוספים קהילתיים או מותאמים אישית כדי לבנות תהליכי עבודה מותנים — סננו לפי codec, container, רזולוציה או bitrate והחילו פרופילי קידוד שונים באופן אוטומטי.
תמיכה ב-FFmpeg ו-HandBrake
החליפו בין FFmpeg ו-HandBrake לפי משימה, ומאפשר גישה למגוון המלא של הקודקים ופריסטים של קידוד שכל כלי תומך בהם ללא צורך בהגדרות נוספות.
בדיקת תקינות ספרייה
סריקה אוטומטית של קבצים לאיתור פגמים, מטא-דאטה שגוי, או זרמים חסרים, וסימון או קידוד מחדש של קבצים בעייתיים לפני שהם גורמים לבעיות השמעה.
לוח מחוונים סטטיסטיקות בזמן אמת
נטרו את התקדמות הטרנסקודינג, חיסכון במקום, עומק התור וסטטוס העובדים מממשק משתמש אינטרנטי יחיד, ללא צורך בכלי ניטור חיצוניים.
למה להריץ את Tdarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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