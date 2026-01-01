פרוסו LibreNMS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת ניטור רשת מונעת-קהילה, עם גילוי אוטומטי ותמיכה עמוקה ב-SNMP עבור אלפי דגמי מכשירים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LibreNMS
LibreNMS היא מערכת ניטור רשתות עשירה בתכונות, בעלת רישיון GPL, המגלה אוטומטית את כל התשתית שלך באמצעות SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ו-ARP. היא תומכת באלפי דגמי מכשירים מבית Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet, ורבים נוספים היישר מהקופסה, ומספקת לך גרפי תעבורה לכל פורט, התראות, ומיפוי טופולוגיה ללא דמי רישוי לכל מכשיר.
אירוח עצמי של LibreNMS על ה-VPS שלך שומר על טלמטריית תשתית רגישה על חומרה שבשליטתך, ללא טביעת רגל של סוכן על המכשירים המנוטרים. פריסה זו כוללת את LibreNMS יחד עם MariaDB, Redis, וקונטיינר ייעודי של poller dispatcher כך שסקר וקבלת התראות ממשיכים לפעול באופן אמין לצד ממשק המשתמש האינטרנטי.
פיצ'רים עיקריים של LibreNMS
גילוי אוטומטי של SNMP
גילוי אוטומטי של מכשירים וממשקיהם באמצעות SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ו-ARP ללא עבודת מלאי ידנית.
תמיכה רחבה במכשירים
מגיע עם תמיכה באלפי דגמי רשת, שרתים והתקני IoT מבית Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, ורבים נוספים.
התראות ו-הודעות
הגדירו כללים עם התראות מבוססות תבניות ושילחו אותן באמצעות דוא"ל, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks, ולמעלה מ-80 אמצעי העברה.
חיוב ורוחב פס
עקבו אחר תעבורה לכל פורט עם דוחות חיוב באחוזון ה-95 עבור מעגלים וממשקי לקוח, אידיאלי עבור ISP וספקי שירותים מנוהלים.
API ואינטגרציות
REST API מלא בנוסף לאינטגרציות מהשורה הראשונה עם Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, ומפות מבוססות OpenStreetMap.
סקר מבוזר
שירות Dispatcher מרחיב את הסקר על פני מספר קונטיינרים עובדים, ושומר על רשתות גדולות מגיבות ללא החמצת מרווחים.
למה להריץ את LibreNMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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