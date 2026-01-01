LibreNMS היא מערכת ניטור רשתות עשירה בתכונות, בעלת רישיון GPL, המגלה אוטומטית את כל התשתית שלך באמצעות SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP, ו-ARP. היא תומכת באלפי דגמי מכשירים מבית Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet, ורבים נוספים היישר מהקופסה, ומספקת לך גרפי תעבורה לכל פורט, התראות, ומיפוי טופולוגיה ללא דמי רישוי לכל מכשיר.

אירוח עצמי של LibreNMS על ה-VPS שלך שומר על טלמטריית תשתית רגישה על חומרה שבשליטתך, ללא טביעת רגל של סוכן על המכשירים המנוטרים. פריסה זו כוללת את LibreNMS יחד עם MariaDB, Redis, וקונטיינר ייעודי של poller dispatcher כך שסקר וקבלת התראות ממשיכים לפעול באופן אמין לצד ממשק המשתמש האינטרנטי.