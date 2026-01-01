התקינו Mathesar בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק קוד פתוח בסגנון גיליון אלקטרוני לצפייה ועריכה של מסדי נתונים של PostgreSQL ללא כתיבת SQL.
בחרו תוכנית VPS עבור Mathesar
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mathesar
Mathesar היא אפליקציית ווב בקוד פתוח שמציגה ממשק דמוי גיליון אלקטרוני מעל כל מסד נתונים של PostgreSQL. במקום להחליף את מסד הנתונים שלכם, היא מתחברת ישירות באמצעות תפקידים והרשאות PostgreSQL מקוריים, כך שכל משתמש רואה בדיוק את הנתונים שאליהם הוא מורשה לגשת — ללא צורך בשכבת זהות נפרדת.
אירוח עצמי של Mathesar משאיר את הנתונים שלכם בשליטתכם תוך מתן אפשרות לחברי צוות לא טכניים לבצע שאילתות, לסנן ולערוך רשומות באמצעות ממשק רשת מוכר. מפתחים שומרים על גישה מלאה לסכימת Postgres הבסיסית, כלומר, Mathesar פועלת לצד הכלים הקיימים שלכם במקום להחליף אותם.
פיצ'רים עיקריים של Mathesar
עריכה בסגנון גיליון אלקטרוני
עיינו, סננו, מיינו וערכו שורות בכל טבלה באמצעות רשת מוכרת — ללא צורך ב-SQL או בלקוח מסד נתונים.
בונה שאילתות חזותי
בנו שאילתות עם צירופים, צבירות ומסננים באמצעות ממשק הצבעה-והקלקה שנשאר מסונכרן עם סכימת Postgres שלכם.
בקרת גישה מובנית
Mathesar משתמשת בתפקידים ובהרשאות אמיתיים של PostgreSQL, כך שמה שמשתמשים יכולים לראות ולערוך נשלט תמיד על ידי כללי האבטחה של מסד הנתונים שלכם עצמו.
ייבוא וייצוא CSV
העלו קבצי CSV או TSV ישירות לטבלאות, או ייצאו כל תצוגה לגיליון אלקטרוני לצורך ניתוח לא מקוון.
טפסי נתונים ניתנים לשיתוף
צרו טפסי קלט פשוטים שמאפשרים למשתפי פעולה להוסיף שורות לטבלה מבלי לחשוף את ממשק מסד הנתונים המלא.
למה להריץ את Mathesar על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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