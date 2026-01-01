Mathesar היא אפליקציית ווב בקוד פתוח שמציגה ממשק דמוי גיליון אלקטרוני מעל כל מסד נתונים של PostgreSQL. במקום להחליף את מסד הנתונים שלכם, היא מתחברת ישירות באמצעות תפקידים והרשאות PostgreSQL מקוריים, כך שכל משתמש רואה בדיוק את הנתונים שאליהם הוא מורשה לגשת — ללא צורך בשכבת זהות נפרדת.

אירוח עצמי של Mathesar משאיר את הנתונים שלכם בשליטתכם תוך מתן אפשרות לחברי צוות לא טכניים לבצע שאילתות, לסנן ולערוך רשומות באמצעות ממשק רשת מוכר. מפתחים שומרים על גישה מלאה לסכימת Postgres הבסיסית, כלומר, Mathesar פועלת לצד הכלים הקיימים שלכם במקום להחליף אותם.