עד 69% הנחה עבור Shadowbroker

פרוסו Shadowbroker בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת OSINT בקוד פתוח ובזמן אמת, המאגדת למעלה מ-60 פידים חיים של מודיעין גלובלי — כלי טיס, ספינות, לוויינים ועוד — למפה אחת.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
33.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Shadowbroker בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Shadowbroker

הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Shadowbroker

Shadowbroker היא פלטפורמת מודיעין גיאומרחבי OSINT בקוד פתוח, המאגדת למעלה מ-60 פידים גלובליים של נתונים בזמן אמת לממשק מפה אינטראקטיבי יחיד. היא מאגדת מיקומי כלי טיס פרטיים ומסחריים, תנועות כלי שיט ימיים, מעברי לוויינים פעילים, אזורי סכסוך, אירועי שיבוש GPS, פעילות סייסמית, מצלמות CCTV ורשתות רדיו Mesh — נתונים זמינים לציבור שרק לעיתים רחוקות מאוגדים במקום אחד. שכבת סוכן AI אופציונלית מאפשרת לחבר מודל שפה כדי לנתח פידים ולחשוף קורלציות שאינן נראות על ידי התבוננות בשכבות נתונים בודדות.

אירוח עצמי של Shadowbroker על VPS מעניק לצוות שלכם לוח מחוונים מודיעיני משותף וקבוע ללא ניתוח שימוש, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ושליטה מלאה על אילו פידים ושילובי API מופעלים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Shadowbroker

60+ פידים של נתונים חיים

לאסוף מיקומי כלי טיס, כלי שיט, מעברי לוויינים, אזורי סכסוך, אירועי שיבוש GPS ונתונים סייסמיים מלמעלה מ-60 מקורות מבלי לעבור בין כלים.

מעקב אחר כלי טיס ו-כלי שיט

נטרו מטוסי מנהלים, טיסות מסחריות וכלי שיט ימיים בזמן אמת באמצעות אינטגרציות OpenSky OAuth2 ו-AIS stream לכיסוי גלובלי.

שכבת סוכן AI

חברו מודל שפה כדי לנתח פידים חיים ולחשוף מתאמים שלא נראו בעבר על פני שכבות נתונים גיאו-מרחביות באופן אוטומטי.

שכבות עימות ואיום

דמיינו אזורי סכסוך פעילים, אירועי שיבוש GPS, חזיתות שריפות בר, והתראות חירום על אותה מפה כמו תעבורה אווירית וימית.

בינה באחסון-עצמי

שמרו את כל נתוני הבינה ב-VPS שלכם ללא מנויי SaaS, ללא ניתוח שימוש וללא פלטפורמות צד שלישי שיקבלו את השאילתות שלכם.

למה להריץ את Shadowbroker על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

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Sylvain

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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