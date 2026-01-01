Shadowbroker היא פלטפורמת מודיעין גיאומרחבי OSINT בקוד פתוח, המאגדת למעלה מ-60 פידים גלובליים של נתונים בזמן אמת לממשק מפה אינטראקטיבי יחיד. היא מאגדת מיקומי כלי טיס פרטיים ומסחריים, תנועות כלי שיט ימיים, מעברי לוויינים פעילים, אזורי סכסוך, אירועי שיבוש GPS, פעילות סייסמית, מצלמות CCTV ורשתות רדיו Mesh — נתונים זמינים לציבור שרק לעיתים רחוקות מאוגדים במקום אחד. שכבת סוכן AI אופציונלית מאפשרת לחבר מודל שפה כדי לנתח פידים ולחשוף קורלציות שאינן נראות על ידי התבוננות בשכבות נתונים בודדות.

אירוח עצמי של Shadowbroker על VPS מעניק לצוות שלכם לוח מחוונים מודיעיני משותף וקבוע ללא ניתוח שימוש, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ושליטה מלאה על אילו פידים ושילובי API מופעלים.