פרוסו Shadowbroker בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת OSINT בקוד פתוח ובזמן אמת, המאגדת למעלה מ-60 פידים חיים של מודיעין גלובלי — כלי טיס, ספינות, לוויינים ועוד — למפה אחת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shadowbroker
Shadowbroker היא פלטפורמת מודיעין גיאומרחבי OSINT בקוד פתוח, המאגדת למעלה מ-60 פידים גלובליים של נתונים בזמן אמת לממשק מפה אינטראקטיבי יחיד. היא מאגדת מיקומי כלי טיס פרטיים ומסחריים, תנועות כלי שיט ימיים, מעברי לוויינים פעילים, אזורי סכסוך, אירועי שיבוש GPS, פעילות סייסמית, מצלמות CCTV ורשתות רדיו Mesh — נתונים זמינים לציבור שרק לעיתים רחוקות מאוגדים במקום אחד. שכבת סוכן AI אופציונלית מאפשרת לחבר מודל שפה כדי לנתח פידים ולחשוף קורלציות שאינן נראות על ידי התבוננות בשכבות נתונים בודדות.
אירוח עצמי של Shadowbroker על VPS מעניק לצוות שלכם לוח מחוונים מודיעיני משותף וקבוע ללא ניתוח שימוש, ללא שיתוף נתונים עם צד שלישי, ושליטה מלאה על אילו פידים ושילובי API מופעלים.
פיצ'רים עיקריים של Shadowbroker
60+ פידים של נתונים חיים
לאסוף מיקומי כלי טיס, כלי שיט, מעברי לוויינים, אזורי סכסוך, אירועי שיבוש GPS ונתונים סייסמיים מלמעלה מ-60 מקורות מבלי לעבור בין כלים.
מעקב אחר כלי טיס ו-כלי שיט
נטרו מטוסי מנהלים, טיסות מסחריות וכלי שיט ימיים בזמן אמת באמצעות אינטגרציות OpenSky OAuth2 ו-AIS stream לכיסוי גלובלי.
שכבת סוכן AI
חברו מודל שפה כדי לנתח פידים חיים ולחשוף מתאמים שלא נראו בעבר על פני שכבות נתונים גיאו-מרחביות באופן אוטומטי.
שכבות עימות ואיום
דמיינו אזורי סכסוך פעילים, אירועי שיבוש GPS, חזיתות שריפות בר, והתראות חירום על אותה מפה כמו תעבורה אווירית וימית.
בינה באחסון-עצמי
שמרו את כל נתוני הבינה ב-VPS שלכם ללא מנויי SaaS, ללא ניתוח שימוש וללא פלטפורמות צד שלישי שיקבלו את השאילתות שלכם.
למה להריץ את Shadowbroker על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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