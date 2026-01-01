עד 69% הנחה עבור Zammad

פרוסו Zammad בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת קוד פתוח למוקד שירות ותמיכת לקוחות, ההופכת אימייל, צ'אט וערוצים חברתיים לזרימת עבודה אחידה של טיפול בפניות.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
33.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Zammad בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Zammad

הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Zammad

Zammad היא מערכת Helpdesk ותמיכת לקוחות בקוד פתוח מלא, המאחדת שיחות אימייל, צ'אט, טלפון, טוויטר, פייסבוק וטלגרם לתור טיפול אחד. סוכנים עובדים מתיבת דואר נכנס אחת, בעוד לקוחות פונים אליכם בכל ערוץ שהם מעדיפים, וכל אינטראקציה מתועדת בפרופיל לקוח מאוחד עם היסטוריית ביקורת מלאה.

אירוח עצמי של Zammad ב-VPS שלכם שומר נתוני לקוחות, תמלילי שיחות ומדדי SLA בשליטתכם, ללא דמי רישוי לכל סוכן. הפלטפורמה ניתנת להרחבה משולחן תמיכה של אדם אחד ועד לפעילות מרובת צוותים עם תהליכי עבודה מותאמים אישית, מאמרי מאגר ידע ומעקב זמן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Zammad

תיבת הודעות רב-ערוצית

משכו פניות מאימייל, צ'אט אינטרנטי, טלגרם, טוויטר, פייסבוק וטלפון לתור אחד, כך שנציגים לעולם לא יצטרכו לעבור בין כלים.

SLA ו-הסלמה

הגדירו יעדי תגובה ופתרון לפי לקוח או סוג פנייה, עם הסלמות אוטומטיות כאשר מועדים חורגים.

מרכז מידע

פרסמו מאמרים ציבוריים ופנימיים עם תמיכה רב-לשונית כדי למנוע פניות חוזרות ולקלוט סוכנים חדשים מהר יותר.

חיפוש טקסט מלא

חיפוש מבוסס Elasticsearch בכל כרטיס, מאמר ורשומת לקוח מחזיר תוצאות במילישניות גם בהיקפים גדולים.

תהליכי עבודה מותאמים אישית

בנו אוטומציות מבוססות טריגרים ו-משימות מתוזמנות שמנתבות פניות, שולחות תגובות ו-מעדכנות שדות ללא כתיבת קוד.

REST API ו-webhooks

שלבו את Zammad עם CRMs, כלי ניטור וצ'אטבוטים באמצעות REST API מקיף ו-webhooks יוצאים.

למה להריץ את Zammad על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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