פרוסו Zammad בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח למוקד שירות ותמיכת לקוחות, ההופכת אימייל, צ'אט וערוצים חברתיים לזרימת עבודה אחידה של טיפול בפניות.
בחרו תוכנית VPS עבור Zammad
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zammad
Zammad היא מערכת Helpdesk ותמיכת לקוחות בקוד פתוח מלא, המאחדת שיחות אימייל, צ'אט, טלפון, טוויטר, פייסבוק וטלגרם לתור טיפול אחד. סוכנים עובדים מתיבת דואר נכנס אחת, בעוד לקוחות פונים אליכם בכל ערוץ שהם מעדיפים, וכל אינטראקציה מתועדת בפרופיל לקוח מאוחד עם היסטוריית ביקורת מלאה.
אירוח עצמי של Zammad ב-VPS שלכם שומר נתוני לקוחות, תמלילי שיחות ומדדי SLA בשליטתכם, ללא דמי רישוי לכל סוכן. הפלטפורמה ניתנת להרחבה משולחן תמיכה של אדם אחד ועד לפעילות מרובת צוותים עם תהליכי עבודה מותאמים אישית, מאמרי מאגר ידע ומעקב זמן.
פיצ'רים עיקריים של Zammad
תיבת הודעות רב-ערוצית
משכו פניות מאימייל, צ'אט אינטרנטי, טלגרם, טוויטר, פייסבוק וטלפון לתור אחד, כך שנציגים לעולם לא יצטרכו לעבור בין כלים.
SLA ו-הסלמה
הגדירו יעדי תגובה ופתרון לפי לקוח או סוג פנייה, עם הסלמות אוטומטיות כאשר מועדים חורגים.
מרכז מידע
פרסמו מאמרים ציבוריים ופנימיים עם תמיכה רב-לשונית כדי למנוע פניות חוזרות ולקלוט סוכנים חדשים מהר יותר.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש מבוסס Elasticsearch בכל כרטיס, מאמר ורשומת לקוח מחזיר תוצאות במילישניות גם בהיקפים גדולים.
תהליכי עבודה מותאמים אישית
בנו אוטומציות מבוססות טריגרים ו-משימות מתוזמנות שמנתבות פניות, שולחות תגובות ו-מעדכנות שדות ללא כתיבת קוד.
REST API ו-webhooks
שלבו את Zammad עם CRMs, כלי ניטור וצ'אטבוטים באמצעות REST API מקיף ו-webhooks יוצאים.
למה להריץ את Zammad על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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