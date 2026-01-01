SolidInvoice היא אפליקציית חשבוניות בקוד פתוח הבנויה על בסיס פלטפורמת Symfony, המיועדת לפרילנסרים, יועצים ועסקים קטנים הזקוקים לכלי חיוב נקי וממוקד ללא עמלות SaaS חודשיות. היא מכסה את כל תהליך הצעת המחיר ועד קבלת התשלום: ניהול לקוחות ואנשי קשר, שליחת הצעות מחיר ההופכות לחשבוניות, מעקב אחר תשלומים, והגדרת מיסים ומטבעות בהתאם לתחום השיפוט שלכם.

אירוח עצמי של SolidInvoice על שרת VPS משלכם שומר את רשומות הלקוחות, היסטוריית החשבוניות ונתוני התשלומים על תשתית שבשליטתכם — ללא תמחור לפי משתמש, ללא עמלות לפי חשבונית, וללא גישה של צד שלישי למידע פיננסי רגיש. אשף הפעלה ראשוני מנחה אתכם בהגדרת מסד הנתונים וביצירת חשבון המנהל הראשוני, ושירות MySQL המצורף מאחסן את כל נתוני העסקאות מאחורי HTTPS המנוהל על ידי Traefik מהפריסה הראשונה.