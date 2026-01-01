התקינו SolidInvoice בלחיצה אחת.
אפליקציית חשבוניות בקוד פתוח מבוססת Symfony לפרילנסרים ועסקים קטנים לניהול לקוחות, הצעות מחיר ותשלומים.
בחרו תוכנית VPS עבור SolidInvoice
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SolidInvoice
SolidInvoice היא אפליקציית חשבוניות בקוד פתוח הבנויה על בסיס פלטפורמת Symfony, המיועדת לפרילנסרים, יועצים ועסקים קטנים הזקוקים לכלי חיוב נקי וממוקד ללא עמלות SaaS חודשיות. היא מכסה את כל תהליך הצעת המחיר ועד קבלת התשלום: ניהול לקוחות ואנשי קשר, שליחת הצעות מחיר ההופכות לחשבוניות, מעקב אחר תשלומים, והגדרת מיסים ומטבעות בהתאם לתחום השיפוט שלכם.
אירוח עצמי של SolidInvoice על שרת VPS משלכם שומר את רשומות הלקוחות, היסטוריית החשבוניות ונתוני התשלומים על תשתית שבשליטתכם — ללא תמחור לפי משתמש, ללא עמלות לפי חשבונית, וללא גישה של צד שלישי למידע פיננסי רגיש. אשף הפעלה ראשוני מנחה אתכם בהגדרת מסד הנתונים וביצירת חשבון המנהל הראשוני, ושירות MySQL המצורף מאחסן את כל נתוני העסקאות מאחורי HTTPS המנוהל על ידי Traefik מהפריסה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של SolidInvoice
הצעות מחיר וחשבוניות
הנפיקו הצעות מחיר מקצועיות שיהפכו לחשבוניות בלחיצה אחת, תוך הסרת הזנת נתונים כפולה לאורך תהליך המכירה והחיוב.
ניהול לקוחות
עקבו אחר לקוחות, אנשי קשר ויתרות אשראי בספרייה מרכזית, עם היסטוריית חשבוניות פר לקוח ויתרות חוב פתוחות.
חשבוניות חוזרות
תזמנו חשבוניות חוזרות עבור לקוחות ריטיינר וחיוב מנויים, עם הפקה אוטומטית במחזור שתגדירו.
מעקב תשלומים
תעדו תשלומים חלקיים ומלאים כנגד חשבוניות, עם תמיכה מובנית לשערי תשלום הניתנים לחיבור כמו Stripe ו-PayPal.
מטבעות ומס
חייבו לקוחות בינלאומיים במטבע המקומי שלהם והגדירו שיעורי מס מרובים כדי לטפל במע"מ, GST, ובמבני מס אזוריים.
מבוסס על Symfony
מבוסס על פרימוורק PHP בוגר של Symfony, המספק בסיס יציב וניתן להרחבה עם רקורד תחזוקה ארוך טווח.
למה להריץ את SolidInvoice על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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