MicroBin הוא שירות pastebin ושיתוף קבצים קטן, מהיר ועשיר בתכונות, שנכתב ב-Rust. קובץ בינארי יחיד משרת את ממשק המשתמש (UI) האינטרנטי, העלאות קבצים, שיתוף קטעי קוד/טקסט, קיצור כתובות URL ופאנל ניהול — ללא מסד נתונים חיצוני, ללא סביבת ריצה של PHP, וללא עץ תלויות כבד. הפריסה המוגדרת כברירת מחדל היא מינימלית בכוונה, כדי שתישאר שמישה על שרת VPS זעיר, ובכל זאת תכסה את מקרי השימוש הנפוצים שלשמם אנשים מארחים בעצמם שירות pastebin.

אירוח עצמי של MicroBin על שרת ה-VPS שלכם שומר קטעי קוד/טקסט משותפים, צילומי מסך וקישורים מקוצרים בתוך התשתית שלכם, במקום שירותים ציבוריים הכורים דפוסי תעבורה או מכניסים פרסומות. קטעי קוד/טקסט יכולים להיות מוגנים בסיסמה, מוגדרים למחיקה לאחר קריאה, מוצפנים בצד הלקוח, או מוצמדים לצמיתות, וכל קטע קוד/טקסט מגיע עם קוד QR וכתובת URL מקוצרת להעברה מהירה למכשיר נייד.