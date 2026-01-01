פרוסו MicroBin בהתקנה בלחיצה אחת.
שירות Pastebin ושיתוף קבצים קל משקל ובאירוח עצמי ב-Rust, עם קודי QR, הדבקות עם תפוגה ומקצר כתובות URL מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור MicroBin
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MicroBin
MicroBin הוא שירות pastebin ושיתוף קבצים קטן, מהיר ועשיר בתכונות, שנכתב ב-Rust. קובץ בינארי יחיד משרת את ממשק המשתמש (UI) האינטרנטי, העלאות קבצים, שיתוף קטעי קוד/טקסט, קיצור כתובות URL ופאנל ניהול — ללא מסד נתונים חיצוני, ללא סביבת ריצה של PHP, וללא עץ תלויות כבד. הפריסה המוגדרת כברירת מחדל היא מינימלית בכוונה, כדי שתישאר שמישה על שרת VPS זעיר, ובכל זאת תכסה את מקרי השימוש הנפוצים שלשמם אנשים מארחים בעצמם שירות pastebin.
אירוח עצמי של MicroBin על שרת ה-VPS שלכם שומר קטעי קוד/טקסט משותפים, צילומי מסך וקישורים מקוצרים בתוך התשתית שלכם, במקום שירותים ציבוריים הכורים דפוסי תעבורה או מכניסים פרסומות. קטעי קוד/טקסט יכולים להיות מוגנים בסיסמה, מוגדרים למחיקה לאחר קריאה, מוצפנים בצד הלקוח, או מוצמדים לצמיתות, וכל קטע קוד/טקסט מגיע עם קוד QR וכתובת URL מקוצרת להעברה מהירה למכשיר נייד.
פיצ'רים עיקריים של MicroBin
הדבקות ו-העלאות קבצים
שתפו קטעי טקסט והעלו קבצים מכל סוג עם מגבלות גודל, הדגשת תחביר אוטומטית ותצוגות מקדימות מוטבעות.
מקצר URL מובנה
הפכו קישורים ארוכים לכתובות URL קצרות וממותגות, המתארחות בדומיין שלכם, מבלי להקים שירות קיצור כתובות נפרד.
הדבקות פגות תוקף ושריפה
בחרו חלונות תפוגה כברירת מחדל, סמנטיקת מחיקה לאחר קריאה, או הצמידו פסטים לצמיתות כדי לאזן שמירה עם פרטיות.
הצפנת צד לקוח
הצפנה אופציונלית בצד הלקוח מבטיחה שהשרת לעולם לא יראה טקסט גלוי עבור קטעי מידע רגישים המשותפים באמצעות ביטוי סיסמה.
קודי QR וממשק ניהול
כל הדבקה מקבלת קוד QR להעברה בנייד, ופאנל ניהול מאפשר לכם לעיין, לערוך או למחוק כל הדבקה ממסך אחד.
בינארי Rust יחיד
אין מסד נתונים חיצוני, אין Redis, אין תהליכי רקע — רק תהליך Rust קטן שפועל בנוחות בתוכניות ה-VPS הקטנות ביותר.
למה להריץ את MicroBin על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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