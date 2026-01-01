התקן Tiny Tiny RSS בלחיצה אחת.
אגרגטור חדשות RSS ו-Atom באחסון עצמי, מרובה משתמשים, לקריאה וארגון פידים מכל דפדפן.
בחרו תוכנית VPS עבור Tiny Tiny RSS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS הוא צובר **RSS** ו-**Atom** בקוד פתוח, באירוח עצמי, המאפשר לכם לעקוב אחר אתרי אינטרנט, בלוגים ומקורות חדשות מממשק אינטרנט פרטי ויחיד. הוא מאחזר עדכונים באופן רציף ברקע, כך שהפידים שלכם תמיד מעודכנים, ומספק ממשק גמיש עם קיצורי מקלדת, חיפוש טקסט מלא, תוויות, מסננים, וייבוא/ייצוא **OPML**.
נתמכים מספר חשבונות משתמשים, כל אחד עם מנויי פיד והעדפות עצמאיים. **API** מובנה מאפשר ללקוחות ניידים כמו **FeedMe** ו-**Fluent Reader** להתחבר ולסנכרן התקדמות קריאה. אירוח עצמי על ה-**VPS** שלכם שומר על היסטוריית הקריאה והמנויים שלכם פרטיים — אף שירות צד שלישי לא רואה מה אתם קוראים.
פיצ'רים עיקריים של Tiny Tiny RSS
שליפת פיד רציפה
מאחזרת עדכונים מכל הפידים המנויים ברקע, כך שהכתבות יהיו מוכנות לקריאה ברגע שתפתחו את האפליקציה.
תמיכה בריבוי משתמשים
צרו מספר חשבונות נפרדים, לכל אחד מהם מינויים לפיד, תוויות, מסננים והעדפות קריאה משלהם.
API לקוח מובייל
API מובנה מאפשר ללקוחות מובייל פופולריים כמו FeedMe, Fluent Reader ו-Reeder להתחבר ולסנכרן את התקדמות הקריאה שלכם בין מכשירים.
מסננים ותוויות
תייגו, סמנו בכוכב או הסתירו מאמרים אוטומטית בהתבסס על כללים שתגדירו — שמרו את רשימת הקריאה שלכם ממוקדת במה שחשוב.
OPML ייבוא וייצוא
ייבאו את המנויים הקיימים שלכם מכל קורא RSS אחר באמצעות OPML, וייצאו אותם בקלות באותה מידה כשתצטרכו להעביר.
למה להריץ את Tiny Tiny RSS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.