Tiny Tiny RSS הוא צובר **RSS** ו-**Atom** בקוד פתוח, באירוח עצמי, המאפשר לכם לעקוב אחר אתרי אינטרנט, בלוגים ומקורות חדשות מממשק אינטרנט פרטי ויחיד. הוא מאחזר עדכונים באופן רציף ברקע, כך שהפידים שלכם תמיד מעודכנים, ומספק ממשק גמיש עם קיצורי מקלדת, חיפוש טקסט מלא, תוויות, מסננים, וייבוא/ייצוא **OPML**.

נתמכים מספר חשבונות משתמשים, כל אחד עם מנויי פיד והעדפות עצמאיים. **API** מובנה מאפשר ללקוחות ניידים כמו **FeedMe** ו-**Fluent Reader** להתחבר ולסנכרן התקדמות קריאה. אירוח עצמי על ה-**VPS** שלכם שומר על היסטוריית הקריאה והמנויים שלכם פרטיים — אף שירות צד שלישי לא רואה מה אתם קוראים.