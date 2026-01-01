Filestash היא פלטפורמת ניהול קבצים בקוד פתוח, אגנוסטית לאחסון, שמעניקה לכם ממשק דפדפן נקי לגישה לקבצים על פני 20+ פרוטוקולים — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, ועוד. במקום לתחזק לקוחות נפרדים לכל מערכת אחסון, Filestash מאחדת אותם תחת ממשק אינטרנט אינטואיטיבי אחד.

אירוח עצמי של Filestash על גבי VPS משלכם שומר על פרטי הכניסה לאחסון והעברות הקבצים שלכם בשליטה מלאה, ללא דמי מנוי וללא תלות בצד שלישי. התחברו לכל אחסון שאתם כבר משתמשים בו, הגדירו אימות, ושיתפו גישה עם הצוות שלכם.