התקינו Filestash בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל קבצי אינטרנט באירוח עצמי המספק גישה מבוססת דפדפן ל-FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, ו-20+ מערכות אחסון.
בחרו תוכנית VPS עבור Filestash
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Filestash
Filestash היא פלטפורמת ניהול קבצים בקוד פתוח, אגנוסטית לאחסון, שמעניקה לכם ממשק דפדפן נקי לגישה לקבצים על פני 20+ פרוטוקולים — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, ועוד. במקום לתחזק לקוחות נפרדים לכל מערכת אחסון, Filestash מאחדת אותם תחת ממשק אינטרנט אינטואיטיבי אחד.
אירוח עצמי של Filestash על גבי VPS משלכם שומר על פרטי הכניסה לאחסון והעברות הקבצים שלכם בשליטה מלאה, ללא דמי מנוי וללא תלות בצד שלישי. התחברו לכל אחסון שאתם כבר משתמשים בו, הגדירו אימות, ושיתפו גישה עם הצוות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Filestash
20+ מערכות אחסון
התחברו ל-FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, ועוד מממשק אחיד אחד מבלי לעבור בין לקוחות.
פרוטוקולי גישה מרובים
גשו לקבצים שלכם באמצעות ה-Web UI, שער SFTP, WebDAV, או API תואם S3 — מה שמאפשר ל-Filestash לעבוד עם הכלים וזרימות העבודה הקיימים שלכם.
עריכת מסמכים בדפדפן
ערכו מסמכי אופיס ישירות בדפדפן עם אינטגרציה אופציונלית של Collabora Online — ללא צורך באפליקציות שולחן עבודה או בהורדות קבצים.
ארכיטקטורת חיבורים
הרחיבו את Filestash באמצעות תוספים עבור מציגי קבצים ייעודיים, מנגנוני אימות, מחברי אחסון ואוטומציית תהליכי עבודה.
חיפוש המונע על ידי AI
חיפוש חכם ותיקיות חכמות עוזרים לכם לאתר במהירות קבצים בכל מערכות האחסון המחוברות.
למה להריץ את Filestash על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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