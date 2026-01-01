Neko הוא דפדפן וירטואלי באחסון עצמי שמזרים סשן דפדפן חי על גבי WebRTC כך שמספר משתמשים יכולים לצפות ולשלוט בו בו-זמנית. במקור נבנה למסיבות צפייה, הוא התפתח לפלטפורמת דפדפן מרוחקת ורסטילית התומכת ב-Firefox, Chromium, ומנועים אחרים עם אחסון פרופילים קבוע.

אירוח עצמי של Neko על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה על מי יכול לגשת לסשן, שומר על כתובת ה-IP הביתית שלכם פרטית, ומספק את רוחב הפס הנדרש להזרמה חלקה לכל צופה מחובר מבלי להסתמך על שירותי שיתוף מסך של צד שלישי.