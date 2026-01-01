פרסו Neko בהתקנה בלחיצה אחת.
דפדפן וירטואלי באירוח עצמי שמזרים סשן משותף למספר משתמשים בזמן אמת באמצעות WebRTC.
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מה אפשר לבנות עם Neko
Neko הוא דפדפן וירטואלי באחסון עצמי שמזרים סשן דפדפן חי על גבי WebRTC כך שמספר משתמשים יכולים לצפות ולשלוט בו בו-זמנית. במקור נבנה למסיבות צפייה, הוא התפתח לפלטפורמת דפדפן מרוחקת ורסטילית התומכת ב-Firefox, Chromium, ומנועים אחרים עם אחסון פרופילים קבוע.
אירוח עצמי של Neko על ה-VPS שלכם מעניק לכם שליטה על מי יכול לגשת לסשן, שומר על כתובת ה-IP הביתית שלכם פרטית, ומספק את רוחב הפס הנדרש להזרמה חלקה לכל צופה מחובר מבלי להסתמך על שירותי שיתוף מסך של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Neko
הזרמת WebRTC בזמן אמת
סטרימינג בהשהיה נמוכה במיוחד גורם לאינטראקציה עם דפדפן מרוחק להרגיש מגיבה כמו גלישה מקומית, אפילו עבור צופים מרובים בו-זמנית.
ניהול משתמשים מרובים
משתמשים מרובים יכולים לשתף שליטה בסמן וקלט מקלדת באותה הפעלה, עם מחוונים חזותיים המציגים את מיקום הסמן של כל משתתף.
גישה מבוססת תפקידים
תפקידי מנהל וחבר מאפשרים לכם להעניק או לבטל הרשאות שליטה באופן מיידי, תוך שמירה על פעולות רגישות מוגנות ובמקביל מאפשרים גלישה שיתופית.
פרופיל דפדפן קבוע
הגדרות דפדפן, סימניות ונתוני סשן נשמרים בנפח אחסון בעל שם, כך שהדפדפן הווירטואלי שלכם ממשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסיק לאחר הפעלות מחדש.
מנועי דפדפן גמישים
בחרו מבין Firefox, Chromium, ungoogled-chromium, וגרסאות אחרות כדי להתאים לדרישות הפרטיות, התאימות או התכונות שלכם.
למה להריץ את Neko על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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