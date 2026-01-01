התקינו את ToolJet בלחיצה אחת.
פלטפורמת Low-code בקוד פתוח לבנייה ופריסה של כלים פנימיים, לוחות מחוונים ופאנלי ניהול עם למעלה מ-50 אינטגרציות למקורות נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור ToolJet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ToolJet
ToolJet היא פלטפורמת low-code בקוד פתוח שמעניקה לצוותים בונה ויזואלי בגישת גרור-ושחרר ליצירת כלים פנימיים, לוחות ניהול ויישומי CRUD בפרק זמן קצר בהרבה מזמן הפיתוח הרגיל. עם למעלה מ-40 רכיבי UI מובנים ומחברים מקוריים ליותר מ-50 שירותים — כולל PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets ו-Stripe — צוותים יכולים לבנות יישומים מונחי נתונים ללא צורך בכתיבת קוד פרונט-אנד נרחב.
אירוח עצמי של ToolJet על גבי VPS משלכם שומר על תצורות הכלים הפנימיים, פרטי ההתחברות למקורות הנתונים והלוגיקה העסקית בשלמותם בתוך התשתית שלכם. ללא תמחור לפי משתמש, ללא מגבלות שימוש וללא גישת צד שלישי לנתונים התפעוליים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ToolJet
50+ מחברים למקורות נתונים
התחברו למסדי נתונים, ממשקי API של REST, נקודות קצה של GraphQL וכלי SaaS, כולל Google Sheets, Stripe ו-Salesforce, מבלי לכתוב קוד אינטגרציה מותאם אישית.
בונה חזותי בשיטת גרור ושחרר
צרו פריסות ממשק משתמש מ-40+ רכיבים מובנים מראש — טבלאות, טפסים, גרפים, מודלים — מבלי לכתוב HTML או CSS, וקשרו אותם ישירות לשאילתות נתונים.
JavaScript ו-Python לוגיקה
הוסיפו טרנספורמציות נתונים ולוגיקה עסקית ישירות בשאילתות באמצעות JavaScript או Python, תוך שמירה על שליטה מלאה של משתמשים מתקדמים מבלי לעזוב את הפלטפורמה.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הגדירו הרשאות מפורטות לכל יישום וסביבת עבודה, כך שכל חבר צוות יוכל לגשת רק לכלים ולנתונים הרלוונטיים לתפקידו.
Git סינכרון
הגדרות יישומים בבקרת גרסאות על ידי סנכרון למאגר Git, המאפשר ביקורות קוד, מבדקים וחזרות לאחור עבור כלים פנימיים קריטיים.
למה להריץ את ToolJet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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