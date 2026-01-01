ToolJet היא פלטפורמת low-code בקוד פתוח שמעניקה לצוותים בונה ויזואלי בגישת גרור-ושחרר ליצירת כלים פנימיים, לוחות ניהול ויישומי CRUD בפרק זמן קצר בהרבה מזמן הפיתוח הרגיל. עם למעלה מ-40 רכיבי UI מובנים ומחברים מקוריים ליותר מ-50 שירותים — כולל PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, Google Sheets ו-Stripe — צוותים יכולים לבנות יישומים מונחי נתונים ללא צורך בכתיבת קוד פרונט-אנד נרחב.

אירוח עצמי של ToolJet על גבי VPS משלכם שומר על תצורות הכלים הפנימיים, פרטי ההתחברות למקורות הנתונים והלוגיקה העסקית בשלמותם בתוך התשתית שלכם. ללא תמחור לפי משתמש, ללא מגבלות שימוש וללא גישת צד שלישי לנתונים התפעוליים שלכם.