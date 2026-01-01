פרוסו NATS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת הודעות מבוססת ענן ובעלת ביצועים גבוהים, עם השהיה של פחות מאלפית שנייה, עבור מיקרו-שירותים, IoT ויישומים מבוזרים.
בחרו תוכנית VPS עבור NATS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NATS
NATS היא מערכת הודעות קלת משקל, בקוד פתוח, שנבנתה עבור ארכיטקטורות ענן-נייטיב. היא מספקת העברת הודעות מסוג publish-subscribe, request-reply ו-queue group בפחות מאלפית שנייה, עם טביעת רגל מינימלית — הקובץ הבינארי של השרת הוא מתחת ל-20MB ואינו דורש תלויות חיצוניות. NATS מטפלת במיליוני הודעות בשנייה, מה שהופך אותה לאחד ממתווכי ההודעות המהירים ביותר הזמינים.
JetStream, שכבת העמידות המובנית של NATS, מוסיפה זרמים עמידים, שידור חוזר ואספקה מדויקת פעם אחת, ללא צורך בשירות תור או מסד נתונים נפרד. אירוח עצמי של NATS ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מיקום הנתונים, מבטל עמלות ענן לכל הודעה, וממקם את אפיק ההודעות שלכם קרוב ככל האפשר לשירותים שלכם לצורך השהיה מינימלית.
פיצ'רים עיקריים של NATS
הודעות Pub/Sub
שדרו הודעות באופן מיידי לכל מספר של מנויים באמצעות ניתוב מבוסס-נושא ומנויים עם תווים כלליים, להפצת הודעות גמישה.
התמדת JetStream
שמרו, הפעילו מחדש ועיבדו הודעות עם זרמים וצרכנים עמידים — המוסיפים מסירה חד-פעמית מדויקת והיסטוריית הודעות ללא תשתית נוספת.
תבנית בקשה-תשובה
בניית RPC בסגנון סינכרוני על גבי העברת הודעות אסינכרונית עם מנגנון בקשה-תשובה מובנה, המאפשרת קריאות שירות-לשירות עם טיפול אוטומטי בפסק זמן.
קבוצות תורים
הפיצו עבודה בין צרכנים מורחבים אופקית באמצעות קבוצות תורים — NATS מאזנת אוטומטית את ההודעות בין כל חברי הקבוצה.
אשכוליות מובנית
צרו אשכול עמיד בפני תקלות על פני מספר צמתים עם גילוי נתיבים אוטומטי ושכפול JetStream מבוסס RAFT לזמינות גבוהה.
ניטור HTTP
צפו בבריאות השרת, בסטטיסטיקות חיבור, במדדי JetStream ובנתוני מנוי דרך נקודת הקצה המובנית לניטור בפורט 8222.
למה להריץ את NATS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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