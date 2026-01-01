NATS היא מערכת הודעות קלת משקל, בקוד פתוח, שנבנתה עבור ארכיטקטורות ענן-נייטיב. היא מספקת העברת הודעות מסוג publish-subscribe, request-reply ו-queue group בפחות מאלפית שנייה, עם טביעת רגל מינימלית — הקובץ הבינארי של השרת הוא מתחת ל-20MB ואינו דורש תלויות חיצוניות. NATS מטפלת במיליוני הודעות בשנייה, מה שהופך אותה לאחד ממתווכי ההודעות המהירים ביותר הזמינים.

JetStream, שכבת העמידות המובנית של NATS, מוסיפה זרמים עמידים, שידור חוזר ואספקה מדויקת פעם אחת, ללא צורך בשירות תור או מסד נתונים נפרד. אירוח עצמי של NATS ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על מיקום הנתונים, מבטל עמלות ענן לכל הודעה, וממקם את אפיק ההודעות שלכם קרוב ככל האפשר לשירותים שלכם לצורך השהיה מינימלית.