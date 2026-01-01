FusionAuth היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה ללקוחות שנבנתה במיוחד למפתחים — אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Auth0, Okta ו-Cognito, המספקת OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, התחברויות חברתיות, אימות רב-גורמי, התחברות ללא סיסמה, ו-REST API מקיף. היא נבנתה במקור על ידי Inversoft עבור אפליקציות צרכנים עתירות תעבורה, והיא ניתנת להרחבה מדייר יחיד למיליוני משתמשים באותה פריסה.

אירוח עצמי של FusionAuth ב-VPS שלכם שומר כל חשבון משתמש, גיבוב סיסמאות, אסימון OAuth ויומן ביקורת בתוך התשתית שלכם, במקום להסתמך על ספק זהויות צד שלישי שיכול לשנות תמחור או תנאים. מהדורת הקהילה (Community Edition) היא חינמית לחלוטין וכוללת את תכונות האימות וההרשאה הליבתיות המשמשות ברוב הפריסות בסביבת ייצור.