פרוסו FusionAuth בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול זהויות וגישה ללקוחות באירוח עצמי, עם תמיכה ב-OAuth, SAML, התחברות חברתית, MFA ו-API שתוכנן למפתחים.
בחרו תוכנית VPS עבור FusionAuth
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FusionAuth
FusionAuth היא פלטפורמת ניהול זהויות וגישה ללקוחות שנבנתה במיוחד למפתחים — אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Auth0, Okta ו-Cognito, המספקת OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, התחברויות חברתיות, אימות רב-גורמי, התחברות ללא סיסמה, ו-REST API מקיף. היא נבנתה במקור על ידי Inversoft עבור אפליקציות צרכנים עתירות תעבורה, והיא ניתנת להרחבה מדייר יחיד למיליוני משתמשים באותה פריסה.
אירוח עצמי של FusionAuth ב-VPS שלכם שומר כל חשבון משתמש, גיבוב סיסמאות, אסימון OAuth ויומן ביקורת בתוך התשתית שלכם, במקום להסתמך על ספק זהויות צד שלישי שיכול לשנות תמחור או תנאים. מהדורת הקהילה (Community Edition) היא חינמית לחלוטין וכוללת את תכונות האימות וההרשאה הליבתיות המשמשות ברוב הפריסות בסביבת ייצור.
פיצ'רים עיקריים של FusionAuth
OAuth, OIDC ו-SAML
שרת OAuth 2.0, OpenID Connect, ו-SAML 2.0 מלא, עם grant flows של authorization code, PKCE, device, ו-client credentials, מחוץ לקופסה.
התחברות חברתית וארגונית
התחברות חברתית מובנית עבור Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn ו-Twitter, בנוסף לאיחוד כללי של OIDC ו-SAML ללקוחות ארגוניים.
אימות רב-גורמי
אפליקציות אימות TOTP, SMS, אימייל, ו-מפתחות גישה FIDO2 WebAuthn עם מדיניות אדפטיבית שמתאימה בהתבסס על אותות סיכון.
מרובה דיירים מובנה
בודדו משתמשים, יישומים ותצורות לטננטים נפרדים עבור ריבוי טננטים ב-SaaS, הפרדת לקוחות סוכנות, או חשבונות שותפים B2B.
דפי התחברות ניתנים לעיצוב
התאימו אישית את דפי ההתחברות, ההרשמה וניהול החשבון המתארחים עם צבעי המותג, הלוגואים והטקסט שלכם באמצעות עורך תבניות Mustache.
REST API להכל
כל פעולה בממשק הניהול זמינה גם באמצעות REST API מתועד וספריות לקוח ייעודיות עבור Java, Node, Python, Go, ועוד.
למה להריץ את FusionAuth על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.