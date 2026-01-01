Windmill היא פלטפורמת מפתחים בקוד פתוח שממירה סקריפטים שנכתבו ב-Python, TypeScript, Go, Bash, ו-SQL לכלים פנימיים עם ממשקי משתמש אינטרנטיים שנוצרים אוטומטית, תהליכי עבודה ניתנים לתזמון, וממשקי REST API הניתנים לקריאה. היא מבטלת את הקוד החוזרני של בניית לוחות ניהול ולוחות מחוונים פנימיים על ידי יצירת ממשקים ישירות מחתימות סקריפטים.

אירוח עצמי של Windmill על גבי VPS שומר את כל קוד וכלי הנתונים הפנימיים בתוך התשתית שלכם. שירות ה-worker הכלול מבצע משימות בסביבות מבודדות, PostgreSQL מאחסן את מצב תהליכי העבודה והיסטוריית ההרצות, ומנהל סודות מטפל במפתחות API ופרטי התחברות מבלי לקודד אותם ישירות בסקריפטים.