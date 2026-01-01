התקינו Windmill בלחיצה אחת.
פלטפורמת מפתחים בקוד פתוח שהופכת סקריפטים לכלי פנימיים, תהליכי עבודה מתוזמנים וממשקי משתמש שנוצרו אוטומטית.
בחרו תוכנית VPS עבור Windmill
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Windmill
Windmill היא פלטפורמת מפתחים בקוד פתוח שממירה סקריפטים שנכתבו ב-Python, TypeScript, Go, Bash, ו-SQL לכלים פנימיים עם ממשקי משתמש אינטרנטיים שנוצרים אוטומטית, תהליכי עבודה ניתנים לתזמון, וממשקי REST API הניתנים לקריאה. היא מבטלת את הקוד החוזרני של בניית לוחות ניהול ולוחות מחוונים פנימיים על ידי יצירת ממשקים ישירות מחתימות סקריפטים.
אירוח עצמי של Windmill על גבי VPS שומר את כל קוד וכלי הנתונים הפנימיים בתוך התשתית שלכם. שירות ה-worker הכלול מבצע משימות בסביבות מבודדות, PostgreSQL מאחסן את מצב תהליכי העבודה והיסטוריית ההרצות, ומנהל סודות מטפל במפתחות API ופרטי התחברות מבלי לקודד אותם ישירות בסקריפטים.
פיצ'רים עיקריים של Windmill
סקריפטים רב-לשוניים
כתבו אוטומציות ב-Python, TypeScript, Go, Bash, או SQL — Windmill מטפלת בביצוע, תלויות וסביבת ארגז חול.
ממשקי משתמש שנוצרו אוטומטית
Windmill מייצרת אוטומטית טפסי אינטרנט וממשקי משתמש מסוגי פרמטרים של סקריפטים, כך שמשתמשים שאינם מפתחים יכולים להפעיל כלים ללא קוד.
בונה זרימת עבודה
שרשרו סקריפטים לזרימות עבודה מרובות שלבים עם הסתעפויות מותנות, לולאות וביצוע מקבילי באמצעות עורך DAG ויזואלי.
מתזמן Cron
הפעילו סקריפטים וזרימות עבודה בלוחות זמנים של cron או טריגרים של אירועים מבלי לנהל תשתית cron נפרדת.
ניהול סודות
אחסנו מפתחות API, סיסמאות ו-אסימונים כמשתנים מוצפנים הנגישים לסקריפטים מבלי להטמיע אותם בקוד.
למה להריץ את Windmill על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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