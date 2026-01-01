פרוסו FeatBit בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת דגל תכונה וניסויים בקוד פתוח, שנבנתה כחלופה באירוח עצמי ל-LaunchDarkly.
בחרו תוכנית VPS עבור FeatBit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FeatBit
FeatBit היא פלטפורמת ניהול פיצ'רים ברמת אנטרפרייז המאפשרת לצוותי הנדסה לשלוח קוד מאחורי פיצ'ר פלאגים, להריץ השקות באחוזים, למקד פלחי משתמשים ספציפיים, ולבצע חזרה מיידית לגרסה קודמת ללא פריסה מחדש. ערכות SDK מקוריות לעשר שפות פופולריות ושרת הערכה בזמן אמת שומרים על שינויי פלאגים מסונכרנים בין לקוחות בפחות משנייה.
אירוח עצמי של FeatBit על ה-VPS שלכם שומר על תצורות פלאגים, כללי מיקוד משתמשים ויומני ביקורת בתוך תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות לכל משתמש וללא מכסות הערכה חודשיות. הפריסה מגיעה עם ממשק הניהול, ה-API, שרת ההערכה, שירות הניתוח ו-PostgreSQL מוגדרים מראש מאחורי HTTPS.
פיצ'רים עיקריים של FeatBit
הזרמת דגלים בזמן אמת
שרת הערכה ייעודי דוחף עדכוני פיצ'רים ל-SDKs דרך WebSockets, כך שהשינויים נכנסים לתוקף אצל הלקוחות תוך מילישניות מרגע ההפעלה/כיבוי.
פריסות ממוקדות למשתמשים
הפיצו תכונות לפי אחוזים, מאפיין משתמש, או פלח מוגדר בשם, ושלבו חוקים כדי לווסת שחרורים עבור קבוצות ספציפיות לפני הפצה גלובלית.
ניסויי A/B מובנים
קשרו וריאציות דגל למדדי מוצר והריצו ניסויים מקצה לקצה עם אנליטיקה מובנית, ובכך מבטלים את הצורך בכלי ניסויים נפרד.
עשרה SDKים רשמיים
ערכות SDK לשרת וללקוח עבור JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android ו-iOS משלבות דגלים בכל מערך ייצור.
יומן ביקורת והיסטוריה
כל שינוי בדגל, בסגמנט ובכלל מתועד יחד עם המבצע, חותמת הזמן והדיף, מה שהופך שחזורים וסקירות תאימות לפשוטים.
הגדרת היקף פרויקט וסביבה
ארגנו דגלים לפרויקטים עם סביבות פיתוח, בדיקה וייצור מבודדות, כל אחת עם מפתחות SDK משלה וכללי טירגוט.
למה להריץ את FeatBit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.