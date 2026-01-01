FeatBit היא פלטפורמת ניהול פיצ'רים ברמת אנטרפרייז המאפשרת לצוותי הנדסה לשלוח קוד מאחורי פיצ'ר פלאגים, להריץ השקות באחוזים, למקד פלחי משתמשים ספציפיים, ולבצע חזרה מיידית לגרסה קודמת ללא פריסה מחדש. ערכות SDK מקוריות לעשר שפות פופולריות ושרת הערכה בזמן אמת שומרים על שינויי פלאגים מסונכרנים בין לקוחות בפחות משנייה.

אירוח עצמי של FeatBit על ה-VPS שלכם שומר על תצורות פלאגים, כללי מיקוד משתמשים ויומני ביקורת בתוך תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות לכל משתמש וללא מכסות הערכה חודשיות. הפריסה מגיעה עם ממשק הניהול, ה-API, שרת ההערכה, שירות הניתוח ו-PostgreSQL מוגדרים מראש מאחורי HTTPS.