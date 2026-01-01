פריסת Flowise בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת Low-Code בקוד פתוח לבניית זרימות תזמור LLM וסוכני AI עם ממשק גרירה ושחרור ויזואלי.
בחרו תוכנית VPS עבור Flowise
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Flowise
Flowise היא פלטפורמת low-code בקוד פתוח שהופכת בניית יישומי AI מתוחכמים לנגישה למפתחים ולצוותים ללא צורך בקידוד נרחב. ממשק הגרירה והשחרור הוויזואלי שלה מאפשר לכם לחבר מודלי שפה, מסדי נתונים וקטוריים, מערכות זיכרון וכלים חיצוניים לזרימות עבודה קוהרנטיות. Flowise תומכת ב-OpenAI, Anthropic, Google ובמודלי קוד פתוח, מה שהופך אותה לגמישה עבור מקרי שימוש מגוונים ב-AI, מצ'אטבוטים ועד יישומי RAG וסוכנים אוטונומיים.
אירוח עצמי של Flowise על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על זרימות העבודה של ה-AI שלכם, נתוני השיחות ובסיסי הידע המשולבים. אתם יכולים להתחבר למסדי נתונים פנימיים ול-APIs שפלטפורמות ענן אינן יכולות להגיע אליהם, ולהגדיר משאבים במיוחד עבור עומסי העבודה של ה-LLM שלכם ללא תמחור לפי קריאת API או חששות פרטיות נתונים.
פיצ'רים עיקריים של Flowise
בונה זרימה חזותי
ממשק גרירה ושחרור להרכבת תהליכי AI מורכבים מבלוקים מובנים מראש, ללא צורך בכתיבת קוד תזמור.
תמיכה RAG
יכולות Retrieval-Augmented Generation מובנות עם אינטגרציה למסד נתונים וקטורי לבניית יישומי AI מבוססי ידע.
תמיכה בריבוי LLM
התחברו ל-OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, ולמודלי קוד פתוח מקומיים מממשק אחיד אחד.
פריימוורקים של סוכנים
צרו סוכני AI אוטונומיים, המשתמשים בכלים, מנתחים משימות מרובות שלבים, ושומרים על זיכרון שיחה לאורך סשנים.
אינטגרציית API
חשפו כל תהליך כנקודת קצה של API כדי להטמיע יכולות AI ישירות לתוך היישומים ותהליכי העבודה הקיימים שלכם.
למה להריץ את Flowise על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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