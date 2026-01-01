Flowise היא פלטפורמת low-code בקוד פתוח שהופכת בניית יישומי AI מתוחכמים לנגישה למפתחים ולצוותים ללא צורך בקידוד נרחב. ממשק הגרירה והשחרור הוויזואלי שלה מאפשר לכם לחבר מודלי שפה, מסדי נתונים וקטוריים, מערכות זיכרון וכלים חיצוניים לזרימות עבודה קוהרנטיות. Flowise תומכת ב-OpenAI, Anthropic, Google ובמודלי קוד פתוח, מה שהופך אותה לגמישה עבור מקרי שימוש מגוונים ב-AI, מצ'אטבוטים ועד יישומי RAG וסוכנים אוטונומיים.

אירוח עצמי של Flowise על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על זרימות העבודה של ה-AI שלכם, נתוני השיחות ובסיסי הידע המשולבים. אתם יכולים להתחבר למסדי נתונים פנימיים ול-APIs שפלטפורמות ענן אינן יכולות להגיע אליהם, ולהגדיר משאבים במיוחד עבור עומסי העבודה של ה-LLM שלכם ללא תמחור לפי קריאת API או חששות פרטיות נתונים.