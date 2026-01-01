התקינו WriteFreely בלחיצה אחת.
פלטפורמת בלוגים מינימליסטית בקוד פתוח, הבנויה סביב Markdown, כתיבה ללא הסחות דעת, ופדרציית ActivityPub.
בחרו תוכנית VPS עבור WriteFreely
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WriteFreely
WriteFreely היא פלטפורמת פרסום נקייה ומינימליסטית, שתוכננה סביב פעולת הכתיבה. פוסטים נכתבים ב-Markdown פשוט, העורך אינו מפריע לכם, וחווית הקריאה הציבורית מסירה תגובות, פרסומות ועוקבים — ומשאירה רק את המילים. תמיכה מובנית ב-ActivityPub מאפשרת לעוקבים ב-Fediverse להירשם לבלוג שלכם ישירות מ-Mastodon ושירותים מאוחדים אחרים.
אירוח עצמי של WriteFreely על ה-VPS שלכם שומר על הכתיבה שלכם תחת הדומיין שלכם, חופשית מפידים אלגוריתמיים וכיבוי פלטפורמות. הקובץ הבינארי הקל של Go משתמש במשאבים מינימליים, שומר הכל במסד נתונים יחיד של SQLite, ומעניק לכם שליטה מלאה על הגדרות ייצוא, עיצוב ופדרציה.
פיצ'רים עיקריים של WriteFreely
עורך Markdown תחילה
כתבו ב-Markdown פשוט עם עורך ללא הסחות דעת ששומר טיוטות באופן אוטומטי ונשאר מחוץ לדרככם בזמן שאתם מתמקדים במילים.
פדרציית ActivityPub
עוקבים במאסטודון ובשירותי פדיברס אחרים יכולים להירשם לבלוג שלך ישירות, ולהגיע לקוראים ללא פידים אלגוריתמיים שמפריעים בדרך.
חווית קריאה נקייה
פוסטים ציבוריים מוצגים עם פריסה טיפוגרפית, ללא פרסומות וללא מעקב — קוראים רואים את הכתיבה שלך כפי שכתבת אותה.
ערכות נושא מותאמות אישית ו-CSS
בחרו מבין ערכות נושא מובנות או הטמיעו CSS מותאם אישית כדי למתג את הבלוג שלכם מבלי לגעת בתבניות או לבנות מחדש את הקובץ הבינארי.
טיוטות ו-תזמון
שמרו טיוטות פרטיות ללא הגבלה, ואז תזמנו או פרסמו פוסטים כאשר אתם מוכנים - אין צורך בתוספי CMS של צד שלישי.
קל משקל ונייד
בינארי Go יחיד המגובה על ידי SQLite משמעותו היא שהבלוג כולו שלכם נכנס בנפח זעיר ונודד בין מארחים עם העתקת קובץ אחד.
למה להריץ את WriteFreely על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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