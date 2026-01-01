WriteFreely היא פלטפורמת פרסום נקייה ומינימליסטית, שתוכננה סביב פעולת הכתיבה. פוסטים נכתבים ב-Markdown פשוט, העורך אינו מפריע לכם, וחווית הקריאה הציבורית מסירה תגובות, פרסומות ועוקבים — ומשאירה רק את המילים. תמיכה מובנית ב-ActivityPub מאפשרת לעוקבים ב-Fediverse להירשם לבלוג שלכם ישירות מ-Mastodon ושירותים מאוחדים אחרים.

אירוח עצמי של WriteFreely על ה-VPS שלכם שומר על הכתיבה שלכם תחת הדומיין שלכם, חופשית מפידים אלגוריתמיים וכיבוי פלטפורמות. הקובץ הבינארי הקל של Go משתמש במשאבים מינימליים, שומר הכל במסד נתונים יחיד של SQLite, ומעניק לכם שליטה מלאה על הגדרות ייצוא, עיצוב ופדרציה.