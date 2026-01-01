ByteStash היא אפליקציית ווב באחסון עצמי לאחסון, ארגון ושיתוף קטעי קוד בספרייה אחת הניתנת לחיפוש. היא תומכת בעשרות שפות תכנות עם הדגשת תחביר מלאה, מאפשרת לכם לסנן לפי שפה או מילת מפתח, להצמיד מועדפים לגישה מהירה, ולשתף קטעים באופן ציבורי מבלי לדרוש חשבונות מהנמענים.

בניגוד לכלי קטעים מבוססי ענן, ByteStash פועלת כולה על התשתית שלכם עם מסד נתונים SQLite קל משקל — ללא צורך בשירותים חיצוניים. היא מגיעה עם REST API מלא עם תיעוד Swagger ואינטגרציית OpenID Connect אופציונלית, מה שהופך אותה למתאימה באותה מידה למפתחי יחיד ולצוותים המשתמשים בניהול זהויות מרכזי.