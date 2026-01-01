התקינו את ByteStash בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל קטעי קוד באירוח עצמי עם הדגשת תחביר, חיפוש טקסט מלא ו-SSO אופציונלי למפתחים ולצוותים.
בחרו תוכנית VPS עבור ByteStash
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ByteStash
ByteStash היא אפליקציית ווב באחסון עצמי לאחסון, ארגון ושיתוף קטעי קוד בספרייה אחת הניתנת לחיפוש. היא תומכת בעשרות שפות תכנות עם הדגשת תחביר מלאה, מאפשרת לכם לסנן לפי שפה או מילת מפתח, להצמיד מועדפים לגישה מהירה, ולשתף קטעים באופן ציבורי מבלי לדרוש חשבונות מהנמענים.
בניגוד לכלי קטעים מבוססי ענן, ByteStash פועלת כולה על התשתית שלכם עם מסד נתונים SQLite קל משקל — ללא צורך בשירותים חיצוניים. היא מגיעה עם REST API מלא עם תיעוד Swagger ואינטגרציית OpenID Connect אופציונלית, מה שהופך אותה למתאימה באותה מידה למפתחי יחיד ולצוותים המשתמשים בניהול זהויות מרכזי.
פיצ'רים עיקריים של ByteStash
הדגשת תחביר
תומך בעשרות שפות תכנות, כך שכל קטע קוד מוצג עם צביעת תחביר מדויקת וקריאה.
חיפוש בטקסט מלא
חפשו וסננו את כל ספריית הקטעים שלכם לפי שפה, מילת מפתח או תגית כדי למצוא בדיוק את מה שאתם צריכים תוך שניות.
שיתוף ציבורי
שתפו קטעי קוד בודדים או אוספים באמצעות קישורים ציבוריים — נמענים אינם זקוקים לחשבון כדי לצפות בהם.
גישת REST API
API CRUD מלאה עם תיעוד Swagger מובנה מאפשרת לך לשלב אחזור קטעי קוד בסקריפטים, בעורכים או בצינורות CI.
אינטגרציית SSO
חברו כל ספק OpenID Connect כדי לאפשר כניסה יחידה לצוותים שכבר משתמשים בניהול זהויות מרכזי.
למה להריץ את ByteStash על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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