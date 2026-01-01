פרוסו Penpot בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת עיצוב UI/UX ויצירת אבטיפוס בקוד פתוח, שנבנתה על בסיס תקני אינטרנט, למעצבים ולמפתחים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Penpot
Penpot היא פלטפורמת העיצוב והפרוטוטיפים הראשונה בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד לשיתוף פעולה חוצה תחומים בין מעצבים למפתחים. בניגוד לחלופות קנייניות שנועלות צוותים במודלי מנוי ובמערכות אקולוגיות סגורות, Penpot בנויה על תקני אינטרנט פתוחים, מפיקה SVG מקורי, ומייצרת קוד מוכן ל-CSS שמפתחים יכולים להשתמש בו ישירות בפרויקטים שלהם.
אירוח עצמי של Penpot על שרת VPS משלכם שומר את כל קבצי העיצוב, עבודות הלקוחות והקניין הרוחני באופן בלעדי על השרתים שלכם — ללא עמלות לפי משתמש, ללא תלות בספק, ושליטה מלאה על תשתית העיצוב והנתונים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Penpot
שיתוף פעולה בזמן אמת
מספר מעצבים יכולים לעבוד על אותו קובץ במקביל, עם נוכחות סמנים, הערות מוטמעות ועדכונים חיים.
פלט SVG מקורי
כל עיצוב מיוצא ל-SVG סטנדרטי עם מאפייני CSS שמפתחים יכולים להעתיק ישירות לקוד, ובכך מבטל את ניחושי ההעברה.
מערכת רכיבים
בנו מערכות עיצוב סקלביליות עם רכיבים לשימוש חוזר, וריאנטים, עקיפות מקוננות וספריות משותפות בין פרויקטים.
אבטיפוס אינטראקטיבי
צרו אבות טיפוס לחיצים עם מעברים, שכבות-על והתנהגויות גלילה כדי לבדוק ולאמת זרימות משתמשים לפני פיתוח.
מסירת מפתח
פאנל הבדיקה חושף ערכי CSS, מימדים ונכסים, ומאפשר למפתחים לקבל מפרטים מדויקים ללא צורך בגישה לכלי עיצוב.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Penpot עם API של תוספי JavaScript כדי לבנות תהליכי עבודה מותאמים אישית ולשלב עם שרשרת כלי העיצוב הקיימת שלכם.
למה להריץ את Penpot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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