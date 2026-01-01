Penpot היא פלטפורמת העיצוב והפרוטוטיפים הראשונה בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד לשיתוף פעולה חוצה תחומים בין מעצבים למפתחים. בניגוד לחלופות קנייניות שנועלות צוותים במודלי מנוי ובמערכות אקולוגיות סגורות, Penpot בנויה על תקני אינטרנט פתוחים, מפיקה SVG מקורי, ומייצרת קוד מוכן ל-CSS שמפתחים יכולים להשתמש בו ישירות בפרויקטים שלהם.

אירוח עצמי של Penpot על שרת VPS משלכם שומר את כל קבצי העיצוב, עבודות הלקוחות והקניין הרוחני באופן בלעדי על השרתים שלכם — ללא עמלות לפי משתמש, ללא תלות בספק, ושליטה מלאה על תשתית העיצוב והנתונים שלכם.