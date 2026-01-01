Onyx היא פלטפורמת AI בקוד פתוח המשלבת ממשק צ'אט עשיר בתכונות עם חיפוש ארגוני על פני המסמכים והיישומים של הצוות שלכם. היא עובדת עם כל ספק LLM מרכזי — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, וכל מודל באירוח עצמי שנחשף דרך Ollama או vLLM — כך שאתם חופשיים לבחור את המודל המתאים לכל משימה מבלי לשכתב את הערימה (stack) שלכם.

אירוח עצמי של Onyx על ה-VPS שלכם שומר את תמלילי הצ'אט, מסמכים מאונדקסים, ופרטי אימות של מחברים על תשתית שאתם שולטים בה. למעלה מארבעים מחברים מושכים נתונים מ-Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira ועוד לתוך אינדקס חיפוש מאוחד, כך שהתשובות מצטטות את המקורות במקום להדליף הקשר רגיש ל-SaaS של צד שלישי.