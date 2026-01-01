התקינו את Onyx בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת צ'אט AI וחיפוש ארגוני בקוד פתוח שמחברת כל LLM לידע של הצוות שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Onyx
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Onyx
Onyx היא פלטפורמת AI בקוד פתוח המשלבת ממשק צ'אט עשיר בתכונות עם חיפוש ארגוני על פני המסמכים והיישומים של הצוות שלכם. היא עובדת עם כל ספק LLM מרכזי — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, וכל מודל באירוח עצמי שנחשף דרך Ollama או vLLM — כך שאתם חופשיים לבחור את המודל המתאים לכל משימה מבלי לשכתב את הערימה (stack) שלכם.
אירוח עצמי של Onyx על ה-VPS שלכם שומר את תמלילי הצ'אט, מסמכים מאונדקסים, ופרטי אימות של מחברים על תשתית שאתם שולטים בה. למעלה מארבעים מחברים מושכים נתונים מ-Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira ועוד לתוך אינדקס חיפוש מאוחד, כך שהתשובות מצטטות את המקורות במקום להדליף הקשר רגיש ל-SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Onyx
עובד עם כל LLM
הביאו מפתחות API משלכם עבור OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI, כולל פריסות Ollama ו-vLLM מקומיות.
ארבעים פלוס מחברים
אנדקסו את Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, ועוד רבים אחרים, כדי שתשובות הצ'אט יצטטו את הידע האמיתי של הצוות שלכם.
סוכני AI ו-מסייעי AI
בנו עוזרים מותאמים אישית עם פרומפטים מותאמים, היקפי מחברים וכלים, כך שכל צוות יקבל AI המותאמת לתהליכי העבודה שלו.
אסמכתאות וביסוס
כל תשובה מקושרת למסמך המקור, כך שמשתמשים יוכלו לאמת טענות ולבטוח בתשובות במקום לנחש הזיות.
הרשאות מבוססות תפקיד
בקרת גישה ברמת המסמך יורשת הרשאות ממערכת המקור, כך שמשתמשים רואים רק את מה שהם כבר מורשים לקרוא.
פרטיות באחסון עצמי
צ'אטים, וקטורים ומסמכי מקור נשארים ב-VPS שלכם — שום דבר לא נשלח לשרתי Onyx ואתם שומרים על שליטה מלאה בתעבורת המודל והמחברים.
למה להריץ את Onyx על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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