התקינו את Corteza בלחיצה אחת.
פלטפורמת low-code בקוד פתוח לבניית אפליקציות עסקיות מותאמות אישית, מערכות CRM ותהליכי עבודה אוטומטיים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Corteza
Corteza היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code, שמאפשרת לצוותים לבנות יישומים עסקיים מותאמים אישית, צינורות CRM, ואוטומציות תהליכים ללא צורך בידע תכנותי מעמיק. בונה היישומים שלה בגישת גרור-ושחרר, ניהול הרשומות הגמיש שלה, ומנוע זרימת העבודה המובנה שלה מאפשרים לארגונים למדל כל תהליך עסקי — ממעקב אחר לידים ועד לזרימות עבודה של תאימות — ולפרוס אותו ללא כתיבת שירות קצה עורפי אחד מאפס.
אירוח עצמי של Corteza ב-VPS שלכם מציב את הנתונים העסקיים שלכם בשליטתכם המלאה. הפלטפורמה תומכת ב-LDAP, SAML, ו-OAuth2 לאימות ארגוני, בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, וממשק API מסוג REST/gRPC שמשתלב עם כלי עבודה קיימים. PostgreSQL מספק אחסון אמין וניתן להרחבה לכל הרשומות ויומני האוטומציה.
פיצ'רים עיקריים של Corteza
בונה אפליקציות ויזואלי
עיצוב מודלי נתונים, טפסים ותצוגות רשומות באמצעות ממשק גרירה ושחרור מבוסס דפדפן, ללא כתיבת קוד צד שרת.
CRM מובנה
Corteza מספקת מודול CRM מוכן לשימוש לניהול אנשי קשר, לידים, חשבונות וצינורות מכירה מחוץ לקופסה.
אוטומציה של תהליכי עבודה
צרו תהליכי עבודה אוטומטיים מרובי שלבים, המופעלים על ידי שינויים ברשומות, לוחות זמנים או Webhooks חיצוניים, כדי לבטל משימות ידניות.
אימות מִפְעָל
משתלב עם ספקי LDAP, SAML ו-OAuth2 כך שצוותים יכולים להתחבר עם מערכות זיהוי ארגוניות קיימות.
בקרת גישה מדויקת
הגדירו הרשאות לפי משאב ולפי פעולה עבור כל תפקיד, כך שנתונים רגישים ופעולות ניהול יישארו מוגבלים כראוי.
שער אינטגרציה
חשפו נקודות קצה מותאמות אישית של API והתחברו לשירותים חיצוניים באמצעות שער האינטגרציה המובנה, ללא תוכנת ביניים של צד שלישי.
למה להריץ את Corteza על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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