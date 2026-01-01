Corteza היא פלטפורמת קוד פתוח בגישת Low-Code, שמאפשרת לצוותים לבנות יישומים עסקיים מותאמים אישית, צינורות CRM, ואוטומציות תהליכים ללא צורך בידע תכנותי מעמיק. בונה היישומים שלה בגישת גרור-ושחרר, ניהול הרשומות הגמיש שלה, ומנוע זרימת העבודה המובנה שלה מאפשרים לארגונים למדל כל תהליך עסקי — ממעקב אחר לידים ועד לזרימות עבודה של תאימות — ולפרוס אותו ללא כתיבת שירות קצה עורפי אחד מאפס.

אירוח עצמי של Corteza ב-VPS שלכם מציב את הנתונים העסקיים שלכם בשליטתכם המלאה. הפלטפורמה תומכת ב-LDAP, SAML, ו-OAuth2 לאימות ארגוני, בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, וממשק API מסוג REST/gRPC שמשתלב עם כלי עבודה קיימים. PostgreSQL מספק אחסון אמין וניתן להרחבה לכל הרשומות ויומני האוטומציה.