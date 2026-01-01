Huginn היא פלטפורמת אוטומציה בקוד פתוח המאפשרת לכם לבנות סוכנים כדי לנטר אתרים, לעקוב אחר שינויי נתונים, לאסוף תוכן ולבצע תהליכי עבודה מרובי שלבים — הכל בתשתית שלכם. חשבו על זה כעל IFTTT או Zapier באירוח עצמי, ללא מגבלות קצב וללא דמי מנוי. סוכנים יכולים לצפות באירועים, להפוך ולנתב נתונים בין שירותים, לשלוח התראות ולתאם צינורות נתונים מורכבים באמצעות ממשק אינטרנט ויזואלי.

הפעלת Huginn על ה-VPS שלכם פירושה שתהליכי אוטומציה יבוצעו באופן אמין מסביב לשעון עם גישה מלאה למערכות פנימיות ומקורות נתונים פרטיים ששירותי אוטומציה מבוססי ענן אינם יכולים להגיע אליהם, תוך שמירה על מפתחות ה-API והלוגיקה העסקית שלכם בשליטה מלאה.