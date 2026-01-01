התקינו את Huginn בלחיצה אחת.
פלטפורמת אוטומציה באחסון עצמי לבניית סוכני ניטור חכמים שמנטרים את הרשת ופועלים בשמכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Huginn
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Huginn
Huginn היא פלטפורמת אוטומציה בקוד פתוח המאפשרת לכם לבנות סוכנים כדי לנטר אתרים, לעקוב אחר שינויי נתונים, לאסוף תוכן ולבצע תהליכי עבודה מרובי שלבים — הכל בתשתית שלכם. חשבו על זה כעל IFTTT או Zapier באירוח עצמי, ללא מגבלות קצב וללא דמי מנוי. סוכנים יכולים לצפות באירועים, להפוך ולנתב נתונים בין שירותים, לשלוח התראות ולתאם צינורות נתונים מורכבים באמצעות ממשק אינטרנט ויזואלי.
הפעלת Huginn על ה-VPS שלכם פירושה שתהליכי אוטומציה יבוצעו באופן אמין מסביב לשעון עם גישה מלאה למערכות פנימיות ומקורות נתונים פרטיים ששירותי אוטומציה מבוססי ענן אינם יכולים להגיע אליהם, תוך שמירה על מפתחות ה-API והלוגיקה העסקית שלכם בשליטה מלאה.
פיצ'רים עיקריים של Huginn
בונה סוכן מותאם אישית
צרו סוכני ניטור ואוטומציה באמצעות ממשק ויזואלי מבלי לכתוב קוד, על ידי חיבור שירותי רשת ומקורות נתונים לזרימות עבודה.
ניטור אתרים
עקבו אחר שינויים בתוכן בכל אתר אינטרנט והפעילו פעולות כאשר מחירים יורדים, חדשות מופיעות או כשמזוהות מילות מפתח ספציפיות.
ביצוע מתוזמן
הריצו סוכנים בזמנים מתוזמנים דמויי-cron או הפעילו אותם באמצעות אירועים, כך שאוטומציות רגישות לזמן לעולם לא יחמיצו את חלון ההזדמנויות שלהן.
התמרת נתונים
סננו, נתחו ופרמטו מחדש נתונים בין שלבים באמצעות סוכני טרנספורמציה מובנים המטפלים ב-JSON, XML ו-דפוסי regex.
תמיכה בריבוי משתמשים
הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרות לצוותים לשתף פעולה בזרימות עבודה אוטומטיות מבלי לחשוף פרטי זיהוי רגישים של סוכנים.
למה להריץ את Huginn על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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