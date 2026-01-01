פרסו Polaris בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת הזרמת מוזיקה קל משקל המופעל על ידי Rust, שמנגיש את האוסף האישי שלכם בכל מכשיר שבבעלותכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Polaris
פולאריס הוא שרת הזרמת מוזיקה בקוד פתוח שנכתב ב-Rust, ונבנה כדי להפוך ספריית מוזיקה אישית לזמינה מכל דפדפן או מכשיר נייד עם חומרה מינימלית. ליבת ה-Rust שומרת על שימוש נמוך מספיק בזיכרון ועומס מעבד כדי לפעול בנוחות בתוכניות VPS ברמת כניסה, תוך כדי אינדוקס נוח של ספריות עם עשרות אלפי רצועות בפורמטים FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ו-AIFF.
אירוח עצמי של פולאריס שומר על כל אלבום, העתקה והורדה מ-Bandcamp בשליטתך, ללא עמלה חודשית, ללא תחלופת קטלוג וללא נתוני האזנה הנמכרים לצדדים שלישיים. האדם הראשון שפותח את ממשק המשתמש האינטרנטי משלים אשף הגדרה קצר המצמד את נתיב הספרייה לחשבון מנהל מערכת, כך שפרטי כניסה ראשוניים לעולם אינם מופיעים ביומנים או בתבנית הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Polaris
ביצועי Rust
יישום Rust מקורי שומר על שימוש נמוך בזיכרון ובמעבד, כך שספרייה גדולה זורמת בצורה חלקה אפילו בתוכניות ה-VPS הקטנות ביותר.
תמיכה בפורמט ללא אובדן
מזרים FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ו-AIFF באיכות מקורית ללא קידוד מחדש כפוי של קבצי המאסטר שלכם.
אשף הגדרה ראשונית
תהליך קבלת פנים מודרך מצמד את תיקיית המוזיקה שלך לחשבון מנהל בטעינה הראשונה, ללא פרטי התחברות ברירת מחדל מקודדים מראש בתמונה.
פלייליסטים מרובי משתמשים
כל אחד מבני הבית מקבל חשבון משלו, רשימות השמעה והיסטוריית האזנה, מבלי שהספריות יתערבבו בשרת משותף.
API תואם ל-Subsonic
חושפת ממשק API תואם Subsonic, כך שעשרות לקוחות קהילתיים של iOS, Android ודסקטופ יכולים להתחבר ללא צורך באפליקציה קניינית.
ניהול מבוסס דפדפן
כל התצורה — משתמשים, נקודות טעינה, DDNS, כללי עטיפות אלבומים — ניתנת לעריכה מממשק המשתמש האינטרנטי מבלי להתחבר לקונטיינר.
למה להריץ את Polaris על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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