פולאריס הוא שרת הזרמת מוזיקה בקוד פתוח שנכתב ב-Rust, ונבנה כדי להפוך ספריית מוזיקה אישית לזמינה מכל דפדפן או מכשיר נייד עם חומרה מינימלית. ליבת ה-Rust שומרת על שימוש נמוך מספיק בזיכרון ועומס מעבד כדי לפעול בנוחות בתוכניות VPS ברמת כניסה, תוך כדי אינדוקס נוח של ספריות עם עשרות אלפי רצועות בפורמטים FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ו-AIFF.

אירוח עצמי של פולאריס שומר על כל אלבום, העתקה והורדה מ-Bandcamp בשליטתך, ללא עמלה חודשית, ללא תחלופת קטלוג וללא נתוני האזנה הנמכרים לצדדים שלישיים. האדם הראשון שפותח את ממשק המשתמש האינטרנטי משלים אשף הגדרה קצר המצמד את נתיב הספרייה לחשבון מנהל מערכת, כך שפרטי כניסה ראשוניים לעולם אינם מופיעים ביומנים או בתבנית הפריסה.