Karaoke Eternal היא פלטפורמת מסיבות קריוקי מתארחת באופן עצמאי לחלוטין, שהופכת כל מסך לתצוגת קריוקי. אורחים מצטרפים לחדר על ידי סריקת QR code ומכניסים שירים לתור ישירות מהדפדפן הנייד שלהם — ללא צורך בהתקנת אפליקציה. המארח שולט בהשמעה מכל דפדפן, בעוד שחדרים עצמאיים מרובים מאפשרים לכם להריץ הפעלות סימולטניות עם תורים נפרדים.

פורמטים נתמכים כוללים רצועות MP3+G עם מילות שיר CDG, MP3+G מכווצים, סרטוני קריוקי MP4, והדמיות WebGL לרצועות ללא מילים. מדיה והגדרות נשמרות במסד נתונים SQLite מוטבע ללא צורך בשירות מסד נתונים חיצוני. הגדרת מנהל המערכת הראשונית מסתיימת בגישה הראשונה דרך ממשק האינטרנט. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על ספריית הקריוקי שלכם פרטית וזמינה תמיד בכל פעם שמתחילה מסיבה.