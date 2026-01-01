התקינו את Karaoke Eternal בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסיבות קריוקי מתארחת עצמית שבה אורחים מכניסים שירים לתור מהדפדפנים הניידים שלהם באמצעות קודי QR.
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מה אפשר לבנות עם Karaoke Eternal
Karaoke Eternal היא פלטפורמת מסיבות קריוקי מתארחת באופן עצמאי לחלוטין, שהופכת כל מסך לתצוגת קריוקי. אורחים מצטרפים לחדר על ידי סריקת QR code ומכניסים שירים לתור ישירות מהדפדפן הנייד שלהם — ללא צורך בהתקנת אפליקציה. המארח שולט בהשמעה מכל דפדפן, בעוד שחדרים עצמאיים מרובים מאפשרים לכם להריץ הפעלות סימולטניות עם תורים נפרדים.
פורמטים נתמכים כוללים רצועות MP3+G עם מילות שיר CDG, MP3+G מכווצים, סרטוני קריוקי MP4, והדמיות WebGL לרצועות ללא מילים. מדיה והגדרות נשמרות במסד נתונים SQLite מוטבע ללא צורך בשירות מסד נתונים חיצוני. הגדרת מנהל המערכת הראשונית מסתיימת בגישה הראשונה דרך ממשק האינטרנט. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על ספריית הקריוקי שלכם פרטית וזמינה תמיד בכל פעם שמתחילה מסיבה.
פיצ'רים עיקריים של Karaoke Eternal
תור שירים נייד
אורחים סורקים קוד QR ומכניסים שירים לתור ישירות מהדפדפן הנייד שלהם — אין צורך להוריד אפליקציה או ליצור חשבון.
מספר חדרי מסיבות
הפעילו סשני קריוקי סימולטניים בחדרים נפרדים, כל אחד עם תור ונגן משלו, אידיאלי למקומות גדולים או אירועים.
CDG ו-תמיכת וידאו
הפעילו רצועות MP3+G מסונכרנות CDG, סרטוני קריוקי MP4, והדמיות WebGL עבור רצועות ללא שכבות-על של מילים.
עדכונים חיים לתור
מארחים ואורחים רואים את עדכון התור החי בזמן אמת בכל המכשירים המחוברים לאותו חדר.
אין צורך באפליקציה
חווית הקריוקי כולה פועלת בדפדפן — אורחים מכניסים שירים לתור ומארחים מנהלים את ההשמעה מבלי להתקין דבר.
למה להריץ את Karaoke Eternal על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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