SigNoz היא פלטפורמת תצפיתיות קוד פתוח מלאה (full-stack) הבנויה באופן טבעי על OpenTelemetry. היא מחליפה מספר כלים מבודדים – בקאנד מעקב (tracing backend), מאגר מדדים (metrics store) ומצבר לוגים (log aggregator) – עם יישום יחיד שמתאם את כל שלושת האותות בממשק משתמש (UI) אחד. מהנדסים יכולים לקפוץ ממעקב איטי (slow trace) ישירות ללוגים הקשורים ולמדדי תשתית (infrastructure metrics) מבלי להחליף לשוניות או לחבר נתונים יחד באופן ידני.

בניגוד לספקי SaaS APM, אירוח עצמי של SigNoz על גבי VPS משלכם שומר את כל נתוני הטלמטריה על תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מושב (per-seat pricing) או מגבלות שמירת נתונים (data retention limits) המוטלות על ידי צד שלישי. מנוע האחסון ClickHouse הופך שאילתות למהירות גם בנפחי קליטה גבוהים (high ingestion volumes), ותמיכה מקורית ב-OpenTelemetry פירושה שכל שירות ממוכן OTel שולח נתונים ללא SDKs ספציפיים לספק.