פרוסו SigNoz בלחיצה אחת.
APM מבוססת OpenTelemetry שמאחדת מעקבים מבוזרים, מדדים ויומנים תחת פלטפורמת קוד פתוח אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור SigNoz
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SigNoz
SigNoz היא פלטפורמת תצפיתיות קוד פתוח מלאה (full-stack) הבנויה באופן טבעי על OpenTelemetry. היא מחליפה מספר כלים מבודדים – בקאנד מעקב (tracing backend), מאגר מדדים (metrics store) ומצבר לוגים (log aggregator) – עם יישום יחיד שמתאם את כל שלושת האותות בממשק משתמש (UI) אחד. מהנדסים יכולים לקפוץ ממעקב איטי (slow trace) ישירות ללוגים הקשורים ולמדדי תשתית (infrastructure metrics) מבלי להחליף לשוניות או לחבר נתונים יחד באופן ידני.
בניגוד לספקי SaaS APM, אירוח עצמי של SigNoz על גבי VPS משלכם שומר את כל נתוני הטלמטריה על תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מושב (per-seat pricing) או מגבלות שמירת נתונים (data retention limits) המוטלות על ידי צד שלישי. מנוע האחסון ClickHouse הופך שאילתות למהירות גם בנפחי קליטה גבוהים (high ingestion volumes), ותמיכה מקורית ב-OpenTelemetry פירושה שכל שירות ממוכן OTel שולח נתונים ללא SDKs ספציפיים לספק.
פיצ'רים עיקריים של SigNoz
מעקב מבוזר
הצג חזותית זרימות בקשות מקצה לקצה בין שירותים באמצעות גרפי להבה, פרטי Span, ופירוט השהיה P50/P95/P99.
ניטור מדדים
קליטה ותשאול של מדדי תשתית ויישומים באמצעות OpenTelemetry, עם לוחות מחוונים וכללי התראה מובנים מראש.
ניהול יומנים
רכזו לוגים מכל השירותים, סננו לפי קונטקסט מעקב, ובצעו חיפושי טקסט מלא ללא ערימת לוגינג נפרדת.
אותות מתואמים
קפצו ממעקב איטי ליומנים מתואמים ומדדי מארח בלחיצה אחת — ללא תיאום ידני בין כלים נפרדים.
OpenTelemetry מובנה
כל שירות שכבר מנוטר באמצעות OTel SDKs שולח נתונים ל-SigNoz באופן מיידי, ללא נעילת ספק או סוכנים מותאמים אישית.
התראות מובנות
הגדירו התראות סף וחריגות על כל מדד או אות מעקב ונתיבו התראות ל-Slack, ל-PagerDuty, או ל-webhooks.
למה להריץ את SigNoz על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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