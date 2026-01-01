Memos היא אפליקציית רישום הערות באירוח עצמי הבנויה סביב ציר זמן פשוט שמסיר את החיכוך של כלי רישום הערות מסורתיים — ללא כותרות, ללא תיקיות, פשוט הקלידו ושמרו. היא תומכת בעיצוב Markdown, ארגון האשטאגים, צירוף תמונות, חיפוש טקסט מלא, וגישה מרובת משתמשים מתוך קונטיינר קל משקל יחיד המגובה על ידי SQLite.

הפעלת Memos על גבי VPS משלכם משמעותה שההערות שלכם לעולם לא נוגעות בשרת צד שלישי, דמי המנוי מבוטלים, ובסיס הידע השלם שלכם נשאר נגיש ללא הגבלה ללא הסיכון של השבתות שירות המשפיעות על פלטפורמות מסחריות לרישום הערות.