פרסו Memos בהתקנה בלחיצה אחת.
אפליקציית רישום הערות קלת משקל, שמתמקדת בפרטיות, עם ציר זמן זורם ללכידת מחשבות באופן מיידי.
בחרו תוכנית VPS עבור Memos
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Memos
Memos היא אפליקציית רישום הערות באירוח עצמי הבנויה סביב ציר זמן פשוט שמסיר את החיכוך של כלי רישום הערות מסורתיים — ללא כותרות, ללא תיקיות, פשוט הקלידו ושמרו. היא תומכת בעיצוב Markdown, ארגון האשטאגים, צירוף תמונות, חיפוש טקסט מלא, וגישה מרובת משתמשים מתוך קונטיינר קל משקל יחיד המגובה על ידי SQLite.
הפעלת Memos על גבי VPS משלכם משמעותה שההערות שלכם לעולם לא נוגעות בשרת צד שלישי, דמי המנוי מבוטלים, ובסיס הידע השלם שלכם נשאר נגיש ללא הגבלה ללא הסיכון של השבתות שירות המשפיעות על פלטפורמות מסחריות לרישום הערות.
פיצ'רים עיקריים של Memos
לכידה ללא מאמץ
אין צורך בכותרות או תיקיות — פתחו את האפליקציה, הקלידו את המחשבה שלכם, ושמרו תוך שניות מבלי להפריע לזרימת העבודה שלכם.
תמיכה ב-Markdown
עצבו הערות עם כותרות, בלוקי קוד, רשימות תיוג, וקישורים באמצעות תחביר Markdown סטנדרטי.
ארגון האשטאג
תייגו הערות עם האשטאגים תוך כדי כתיבה וסננו את ציר הזמן באופן מיידי כדי לסקור כל נושא או פרויקט.
חיפוש טקסט מלא
מצאו כל פתק לאורך כל ההיסטוריה שלכם באלפיות שנייה מבלי לנווט בהיררכיות תיקיות.
פרטיות מלאה
כל ההערות נשארות ב-VPS שלכם — ללא ניתוח פרסומי, ללא סנכרון ענן לצדדים שלישיים, וללא דמי מנוי.
למה להריץ את Memos על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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