עד 69% הנחה עבור Docspell

פרסו Docspell בהתקנה בלחיצה אחת.

מארגן מסמכים באירוח עצמי שמתייג אוטומטית סריקות, מיילים וקבצי PDF והופך אותם לניתנים לחיפוש בטקסט מלא.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
32.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו Docspell בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Docspell

הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Docspell

Docspell הוא שרת קוד פתוח לניהול מסמכים באירוח עצמי, המיועד לערימות נייר שנסרקו, הורדו או נשלחו בדוא"ל. הוא מריץ OCR על קבצים נכנסים, מחלץ תאריכים, התכתבויות וסכומים באמצעות NLP, ושומר את המטא-דאטה המובנה לצד המסמך המקורי, כך שכל הארכיון הופך לניתן לחיפוש בטקסט מלא. תגיות, שדות מותאמים אישית, תיקיות ושאילתות שמורות הופכים את הניהול למעשי של ניירת ביתית, חשבוניות פרילנסרים או רשומות עסקים קטנים לאורך שנים רבות.

אירוח עצמי של Docspell ב-VPS משלכם שומר על הניירת הרגישה ביותר — רשומות מס, חשבונות רפואיים, מסמכים משפטיים, טפסים ממשלתיים — בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות מסמכים מבוסס SaaS. הפריסה כוללת PostgreSQL לאחסון, Solr לחיפוש טקסט מלא, ושרת ה-rest של Docspell בתוספת ה-joex worker עבור OCR והמרה, כאשר הרשמה בביקור הראשון יוצרת את החשבון שבבעלותו ארכיון המסמכים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Docspell

הפקת OCR + NLP

מפעיל OCR על כל סריקה, ואז מחלץ תאריכים, מתכתבים, סכומים ואנשי קשר, כך שכל מסמך מגיע לתיבת הדואר הנכנס כבר מסווג מראש.

חיפוש טקסט מלא

חיפוש טקסט מלא המגובה ב-Solr בכל מסמך — חשבוניות, חוזים, קבלות, קבצים מצורפים למייל — עם סינון לפי תגית, תיקייה ושדה.

קליטת אימייל ותיקיות

משכו קבצים מצורפים מתיבת דואר באמצעות IMAP, קבלו העלאות HTTP מסורקים, ועקבו אחר תיקייה עבור קבצים שהועברו באמצעות SCP או rsync.

תגיות ושדות מותאמים אישית

סמנו מסמכים באמצעות תגיות, תוויות ארגון, שדות מותאמים אישית (סכומים, תאריכי חוזה, תאריכי תפוגה) וחיפושים שמורים שמתרעננים אוטומטית.

רב-משתמשים ורב-דיירים

כל 'קולקטיב' הוא מרחב עבודה מבודד עם משתמשים, מסמכים ומטא-דאטה משלו, כך שמשפחות או צוותים קטנים חולקים מופע אחד מבלי לחצות נתונים.

המרת מסמכים

ממיר קבצי HTML, Office, תמונה ואימייל נכנסים לקובצי PDF הניתנים לחיפוש באמצעות WeasyPrint, Unoconv ו-Tesseract, לארכיון אחיד.

למה להריץ את Docspell על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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