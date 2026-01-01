פרסו Docspell בהתקנה בלחיצה אחת.
מארגן מסמכים באירוח עצמי שמתייג אוטומטית סריקות, מיילים וקבצי PDF והופך אותם לניתנים לחיפוש בטקסט מלא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Docspell
Docspell הוא שרת קוד פתוח לניהול מסמכים באירוח עצמי, המיועד לערימות נייר שנסרקו, הורדו או נשלחו בדוא"ל. הוא מריץ OCR על קבצים נכנסים, מחלץ תאריכים, התכתבויות וסכומים באמצעות NLP, ושומר את המטא-דאטה המובנה לצד המסמך המקורי, כך שכל הארכיון הופך לניתן לחיפוש בטקסט מלא. תגיות, שדות מותאמים אישית, תיקיות ושאילתות שמורות הופכים את הניהול למעשי של ניירת ביתית, חשבוניות פרילנסרים או רשומות עסקים קטנים לאורך שנים רבות.
אירוח עצמי של Docspell ב-VPS משלכם שומר על הניירת הרגישה ביותר — רשומות מס, חשבונות רפואיים, מסמכים משפטיים, טפסים ממשלתיים — בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות מסמכים מבוסס SaaS. הפריסה כוללת PostgreSQL לאחסון, Solr לחיפוש טקסט מלא, ושרת ה-rest של Docspell בתוספת ה-joex worker עבור OCR והמרה, כאשר הרשמה בביקור הראשון יוצרת את החשבון שבבעלותו ארכיון המסמכים.
פיצ'רים עיקריים של Docspell
הפקת OCR + NLP
מפעיל OCR על כל סריקה, ואז מחלץ תאריכים, מתכתבים, סכומים ואנשי קשר, כך שכל מסמך מגיע לתיבת הדואר הנכנס כבר מסווג מראש.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש טקסט מלא המגובה ב-Solr בכל מסמך — חשבוניות, חוזים, קבלות, קבצים מצורפים למייל — עם סינון לפי תגית, תיקייה ושדה.
קליטת אימייל ותיקיות
משכו קבצים מצורפים מתיבת דואר באמצעות IMAP, קבלו העלאות HTTP מסורקים, ועקבו אחר תיקייה עבור קבצים שהועברו באמצעות SCP או rsync.
תגיות ושדות מותאמים אישית
סמנו מסמכים באמצעות תגיות, תוויות ארגון, שדות מותאמים אישית (סכומים, תאריכי חוזה, תאריכי תפוגה) וחיפושים שמורים שמתרעננים אוטומטית.
רב-משתמשים ורב-דיירים
כל 'קולקטיב' הוא מרחב עבודה מבודד עם משתמשים, מסמכים ומטא-דאטה משלו, כך שמשפחות או צוותים קטנים חולקים מופע אחד מבלי לחצות נתונים.
המרת מסמכים
ממיר קבצי HTML, Office, תמונה ואימייל נכנסים לקובצי PDF הניתנים לחיפוש באמצעות WeasyPrint, Unoconv ו-Tesseract, לארכיון אחיד.
למה להריץ את Docspell על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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