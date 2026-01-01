Docspell הוא שרת קוד פתוח לניהול מסמכים באירוח עצמי, המיועד לערימות נייר שנסרקו, הורדו או נשלחו בדוא"ל. הוא מריץ OCR על קבצים נכנסים, מחלץ תאריכים, התכתבויות וסכומים באמצעות NLP, ושומר את המטא-דאטה המובנה לצד המסמך המקורי, כך שכל הארכיון הופך לניתן לחיפוש בטקסט מלא. תגיות, שדות מותאמים אישית, תיקיות ושאילתות שמורות הופכים את הניהול למעשי של ניירת ביתית, חשבוניות פרילנסרים או רשומות עסקים קטנים לאורך שנים רבות.

אירוח עצמי של Docspell ב-VPS משלכם שומר על הניירת הרגישה ביותר — רשומות מס, חשבונות רפואיים, מסמכים משפטיים, טפסים ממשלתיים — בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום שירות מסמכים מבוסס SaaS. הפריסה כוללת PostgreSQL לאחסון, Solr לחיפוש טקסט מלא, ושרת ה-rest של Docspell בתוספת ה-joex worker עבור OCR והמרה, כאשר הרשמה בביקור הראשון יוצרת את החשבון שבבעלותו ארכיון המסמכים.