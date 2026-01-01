slskd הוא לקוח מודרני, בקוד פתוח, עבור רשת Soulseek עמית לעמית, המסופק כולו באמצעות ממשק אינטרנט רספונסיבי. הוא מחליף את לקוחות Soulseek הישנים לשולחן העבודה בשרת באירוח עצמי שניתן לגשת אליו מכל דפדפן, ומאפשר לכם לחפש ולהוריד מוזיקה, קבצים ללא אובדן נתונים, ותוכן אחר המשותף על ידי מיליוני משתמשי Soulseek מסביב לשעון — גם כשהמחשב השולחני שלכם כבוי.

אירוח עצמי של slskd על VPS אומר שההורדות שלכם פועלות ברציפות ברקע מבלי לתפוס מכונה מקומית. כל ההגדרות ניתנות לניהול באמצעות ממשק המשתמש האינטרנטי המובנה או קובץ תצורת YAML מרוחק, ומעניק לכם שליטה מלאה על ספריות משותפות, תורי הורדה, מגבלות העברה והרשאות משתמש.