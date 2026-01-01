פרוסו slskd בהתקנה בלחיצה אחת.
לקוח מבוסס ווב בקוד פתוח עבור רשת Soulseek לשיתוף מוזיקה וקבצים עמית לעמית.
בחרו תוכנית VPS עבור slskd
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם slskd
slskd הוא לקוח מודרני, בקוד פתוח, עבור רשת Soulseek עמית לעמית, המסופק כולו באמצעות ממשק אינטרנט רספונסיבי. הוא מחליף את לקוחות Soulseek הישנים לשולחן העבודה בשרת באירוח עצמי שניתן לגשת אליו מכל דפדפן, ומאפשר לכם לחפש ולהוריד מוזיקה, קבצים ללא אובדן נתונים, ותוכן אחר המשותף על ידי מיליוני משתמשי Soulseek מסביב לשעון — גם כשהמחשב השולחני שלכם כבוי.
אירוח עצמי של slskd על VPS אומר שההורדות שלכם פועלות ברציפות ברקע מבלי לתפוס מכונה מקומית. כל ההגדרות ניתנות לניהול באמצעות ממשק המשתמש האינטרנטי המובנה או קובץ תצורת YAML מרוחק, ומעניק לכם שליטה מלאה על ספריות משותפות, תורי הורדה, מגבלות העברה והרשאות משתמש.
פיצ'רים עיקריים של slskd
ממשק מבוסס אינטרנט
נהלו חיפושים, הורדות ו-העברות מכל דפדפן ללא התקנת לקוח שולחני.
הורדות רציפות ברקע
פועל כשרת קבוע, כך שהורדות בתור יושלמו גם כשהמחשב המקומי שלכם כבוי.
תצורה מרוחקת
התאימו את כל ההגדרות בזמן אמת דרך ממשק המשתמש (UI) האינטרנטי או על ידי עריכת קובץ תצורה YAML מרחוק מבלי להפעיל מחדש.
ניהול תורי העברה
נטרו תורי העלאה והורדה, קבעו מגבלות מהירות, ותעדפו העברות מלוח בקרה אחד.
משתמש ו-בקרות שיתוף
הגדירו אילו תיקיות לשתף, קבעו הרשאות לכל משתמש, ונהלו מי יכול לגלוש או להוריד את הקבצים שלכם.
למה להריץ את slskd על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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