TimescaleDB מרחיבה את PostgreSQL עם יכולות מובנות של סדרות זמן, הכוללת Hypertables, חלוקה אוטומטית למחיצות, צבירות רציפות ודחיסה מתקדמת על גבי מנוע ה-SQL שצוותים כבר מכירים. מכיוון שהיא PostgreSQL מתחת למכסה המנוע, כל דרייבר, ORM, כלי BI והרחבה קיימים — כולל PostGIS ו-pg_vector — ממשיכים לעבוד ללא שינויים.

אירוח עצמי של TimescaleDB על גבי VPS משלכם שומר על טלמטריה בנפח גבוה, זרמי חיישני IoT ונתוני טיק פיננסיים בשליטתכם ללא תמחור לפי נקודת נתונים או עמלות יציאה. תמונת ה-HA כוללת את Patroni וכלי PostgreSQL נפוצים, ומספקת לכם בסיס מוכן לייצור עבור עומסי עבודה של מדדים, ניטור וניתוח נתונים.