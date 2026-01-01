הטמיעו TimescaleDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים של סדרות זמן בנוי על PostgreSQL — המשלב היכרות עם SQL עם קנה המידה והמהירות של TSDB ייעודי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם TimescaleDB
TimescaleDB מרחיבה את PostgreSQL עם יכולות מובנות של סדרות זמן, הכוללת Hypertables, חלוקה אוטומטית למחיצות, צבירות רציפות ודחיסה מתקדמת על גבי מנוע ה-SQL שצוותים כבר מכירים. מכיוון שהיא PostgreSQL מתחת למכסה המנוע, כל דרייבר, ORM, כלי BI והרחבה קיימים — כולל PostGIS ו-pg_vector — ממשיכים לעבוד ללא שינויים.
אירוח עצמי של TimescaleDB על גבי VPS משלכם שומר על טלמטריה בנפח גבוה, זרמי חיישני IoT ונתוני טיק פיננסיים בשליטתכם ללא תמחור לפי נקודת נתונים או עמלות יציאה. תמונת ה-HA כוללת את Patroni וכלי PostgreSQL נפוצים, ומספקת לכם בסיס מוכן לייצור עבור עומסי עבודה של מדדים, ניטור וניתוח נתונים.
פיצ'רים עיקריים של TimescaleDB
Hypertables
מפצל אוטומטית נתוני סדרות זמן על פני נתחים עבור הכנסות ושאילתות מהירות בקנה מידה של מיליארדי שורות, מבלי לשנות את אופן כתיבת ה-SQL שלכם.
דחיסה מובנית
דחיסה מבוססת עמודות בדרך כלל מכווצת נתונים היסטוריים ביותר מ-90%, ומפחיתה את עלויות האחסון תוך שמירה על עדכון ושליפה מהירים של שורות עדכניות.
צבירים רציפים
צבירות ממומשות מתרעננות באופן מצטבר ברקע, כך שדאשבורדים על פני חודשים או שנים של נתונים גולמיים נשארים רספונסיביים בפחות משנייה.
תאימות מלאה ל-PostgreSQL
עובד עם כל לקוח PostgreSQL, ORM, והרחבה — כולל PostGIS עבור נתונים גיאומרחביים ו-pg_vector עבור הטמעות AI — ללא כל מאמץ הגירה.
מדיניות שמירת נתונים
מחיקה או דגימה מטה של נתחים ישנים באופן אוטומטי על פי לוח זמנים, תוך שמירה על נתונים חמים באחסון מהיר ועמידה בדרישות שמירה לתאימות.
למה להריץ את TimescaleDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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